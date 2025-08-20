© FT BILD/ARKIV/HippoPx
 

Invandrare tre gånger mer arbetslösa

Publicerad 19 augusti 2025 kl 19.41

Ekonomi. Utrikes födda hade nästan tre gånger så hög arbetslöshet som inrikes födda under andra kvartalet, enligt ny statistik från SCB.

Under kvartalet var 545.000 personer arbetslösa i åldern 15–74 år, vilket motsvarar 9,3 procent (icke säsongrensat). Säsongrensat och utjämnat uppgick arbetslösheten till 8,7 procent.

Antalet sysselsatta var 5.306.000, medan de arbetade timmarna i genomsnitt var 159,2 miljoner per vecka (nedgång mot i fjol). Säsongrensat blev det 155,0 miljoner timmar per vecka, en minskning jämfört med närliggande kvartal.

– Arbetsmarknaden var återhållsam under andra kvartalet, med en arbetslöshet som låg kvar på en högre nivå. Samtidigt finns positiva tecken som att sysselsättningen ökade säsongrensat och utjämnat, säger Charlotta Olofsson, statistiker på AKU vid SCB.

I kärnåldrarna 20–65 år var arbetslösheten 7,6 procent (säsongrensat 7,5). Arbetskraftstalet låg på 88,4 procent och sysselsättningsgraden på 81,7 procent (säsongrensat 81,3).

Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är stora. I gruppen 20–65 år var arbetslösheten 5,0 procent bland inrikes födda och 14,7 procent bland utrikes födda (säsongrensat 4,7 respektive 15,0). Sysselsättningsgraden var 84,4 procent för inrikes födda och 74,7 procent för utrikes födda.

Undersysselsatta uppgick till 407.000 personer (7,7 procent av de sysselsatta). 238.000 var latent arbetssökande. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarade 26,5 miljoner timmar per vecka, eller 663.000 heltidsarbeten. Ungdomsarbetslösheten (15–24 år) var 27,7 procent (säsongrensat 23,7). Totalt stod 1.771.000 personer utanför arbetskraften.

