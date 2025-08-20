Rekordmånga arbetslösa akademiker

Även antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka, visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

− Vi är vana vid att arbetslösheten går upp under sommaren så ökningen är egentligen ingen överraskning, men vi är inte vana med att ha så här höga siffror på totalen. Och just nu ser vi inga tecken på en minskning – det kommer fortsätta att vara många som behöver den här ekonomiska tryggheten, säger Alexandra Oljans Ahlin kommunikationsstrateg på Akademikernas a-kassa, i ett pressmeddelande.

Totalt 19.231 medlemmar i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i juli, vilket är 826 fler än i juni och den högsta noteringen på 20 år. Jämfört med samma månad 2024 är det 17 procent fler och sedan juli 2023 har det ökat hela 55 procent.

Av de arbetslösa fick 13.299 ersättning från a-kassan, en ökning med nästan 1.000 personer jämfört med förra månaden. 5.932 fick ersättning från Försäkringskassan för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program, vilket var en marginell minskning. Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka. I juli var 5.230 personer långtidsarbetslösa, en ökning med 24 procent på ett år.

− Många medlemmar som vi pratar med vittnar om att det är svårt och tar lång tid att få ett nytt jobb, och statistiken bekräftar tyvärr det. Kort tid i arbetslöshet är sällan några problem men när den blir längre blir det allt tuffare, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 2,4 procent vilket är 0,3 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I december betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 289,5 miljoner kronor i ersättning.