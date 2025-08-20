© Karlstads universitet
 

Rekordmånga arbetslösa akademiker

Publicerad 20 augusti 2025 kl 12.27

Inrikes. I juli var över 19.000 akademiker arbetslösa. Det är det högsta antalet som uppmätts på 20 år – och prognosen är att det kommer öka ytterligare.

Dela artikeln

Även antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka, visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

− Vi är vana vid att arbetslösheten går upp under sommaren så ökningen är egentligen ingen överraskning, men vi är inte vana med att ha så här höga siffror på totalen. Och just nu ser vi inga tecken på en minskning – det kommer fortsätta att vara många som behöver den här ekonomiska tryggheten, säger Alexandra Oljans Ahlin kommunikationsstrateg på Akademikernas a-kassa, i ett pressmeddelande.

Totalt 19.231 medlemmar i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i juli, vilket är 826 fler än i juni och den högsta noteringen på 20 år. Jämfört med samma månad 2024 är det 17 procent fler och sedan juli 2023 har det ökat hela 55 procent.

Av de arbetslösa fick 13.299 ersättning från a-kassan, en ökning med nästan 1.000 personer jämfört med förra månaden. 5.932 fick ersättning från Försäkringskassan för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program, vilket var en marginell minskning. Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka. I juli var 5.230 personer långtidsarbetslösa, en ökning med 24 procent på ett år.

− Många medlemmar som vi pratar med vittnar om att det är svårt och tar lång tid att få ett nytt jobb, och statistiken bekräftar tyvärr det. Kort tid i arbetslöshet är sällan några problem men när den blir längre blir det allt tuffare, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 2,4 procent vilket är 0,3 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I december betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 289,5 miljoner kronor i ersättning.

Vänsterakademiker vid Malmö universitet trakasserar vita studenter

Ville tvinga dem att genomgå en "avvitningsprocess". 54-åringen riskerar avsked efter antivita hetsen.0 Plus

Då: Ville starta "väpnat inbördeskrig" om SD vann valet – Nu: Vädjar om socialbidrag

Hävdar "nöd" i desperat ansökan. Arabiske Malmöpolitikern får redan bidrag.0 Plus

"Det varma vädret": Politikerförklaringen när invandrarnas sexmobb angriper badande småflickor

"Vid höga temperaturer svallar ju även känslorna ibland över." Folkstorm efter utspelet om "outhärdliga" händelsen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Polacker flyttar hem från Tyskland: "Failed state"

Nettoutvandring för första gången på 30 år. Polackerna har fått nog av den allt mer dysfunktionella mångkulturen – medan deras eget land förbättras.0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.