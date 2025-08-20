© Bene Riobó
Simona Mohamsson.

Mohamsson: ”Jag är mångkultur”

Publicerad 20 augusti 2025 kl 09.19

Inrikes. L-ledaren och ministern Simona Mohamsson berättar i en ny intervju i Expressen om hur svensk och mångkulturell hon är. Hon hävdar också att hon "älskar Sverige mer än vad Jimmie Åkesson gör".

Dela artikeln

Simona Mohamsson säger i intervjun att Sverige är mångkulturellt – men att "integrationen" har misslyckats "radikalt".

– Vi har ett mångkulturellt Sverige. Jag är mångkultur i många avseenden, säger hon.

Samtidigt öppnar Mohamsson för att i framtiden släppa in SD i regeringen, men hänvisar till en ”ordnad process” inom L innan besked.

– Det är inte så att jag är kompis med Jimmie Åkesson. Det är ingen hemlighet. Men jag har nog ändrat min inställning kring samarbetet med Sverigedemokraterna. Och det har sin utgångspunkt i att samhällsproblemen vi lever med nu har ändrats från när jag gick med, säger hon.

I intervjun deltar även Simona Mohamssons far Mehsen, som understryker att familjen firar både jul och ramadan. Han berättar också återigen hur namnet "Mohamsson" uppstod.

– När jag kom hit hörde jag alltid Svensson, Johansson och sånt. Jag tänkte då, det är bra, att lägga till ”sson”. Men i stället för Mohammedsson fick det bli Mohamsson, säger Mehsen till Expressen.

Vänsterakademiker vid Malmö universitet trakasserar vita studenter

Ville tvinga dem att genomgå en "avvitningsprocess". 54-åringen riskerar avsked efter antivita hetsen.0 Plus

Då: Ville starta "väpnat inbördeskrig" om SD vann valet – Nu: Vädjar om socialbidrag

Hävdar "nöd" i desperat ansökan. Arabiske Malmöpolitikern får redan bidrag.0 Plus

"Det varma vädret": Politikerförklaringen när invandrarnas sexmobb angriper badande småflickor

"Vid höga temperaturer svallar ju även känslorna ibland över." Folkstorm efter utspelet om "outhärdliga" händelsen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Polacker flyttar hem från Tyskland: "Failed state"

Nettoutvandring för första gången på 30 år. Polackerna har fått nog av den allt mer dysfunktionella mångkulturen – medan deras eget land förbättras.0 

Ekonominyheter

Invandrare tre gånger mer arbetslösa

Nedslående nya siffrorna från SCB.. Halkar efter rejält på arbetsamarknaden.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.