Mohamsson: ”Jag är mångkultur”

Simona Mohamsson säger i intervjun att Sverige är mångkulturellt – men att "integrationen" har misslyckats "radikalt".

– Vi har ett mångkulturellt Sverige. Jag är mångkultur i många avseenden, säger hon.

Samtidigt öppnar Mohamsson för att i framtiden släppa in SD i regeringen, men hänvisar till en ”ordnad process” inom L innan besked.

– Det är inte så att jag är kompis med Jimmie Åkesson. Det är ingen hemlighet. Men jag har nog ändrat min inställning kring samarbetet med Sverigedemokraterna. Och det har sin utgångspunkt i att samhällsproblemen vi lever med nu har ändrats från när jag gick med, säger hon.

I intervjun deltar även Simona Mohamssons far Mehsen, som understryker att familjen firar både jul och ramadan. Han berättar också återigen hur namnet "Mohamsson" uppstod.

– När jag kom hit hörde jag alltid Svensson, Johansson och sånt. Jag tänkte då, det är bra, att lägga till ”sson”. Men i stället för Mohammedsson fick det bli Mohamsson, säger Mehsen till Expressen.