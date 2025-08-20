Polacker flyttar hem från Tyskland: "Failed state"

Det långvariga migrationsmönstret har vänt. Enligt färska siffror visar fjolåret ett negativt saldo för Tyskland på minus 11.239 personer när det gäller nettomigrationen från Polen.

Samtidigt beskriver intervjuade återvändare ett Tyskland som blivit tungrott och byråkratiskt, medan Polen upplevs som mer effektivt.

– Jag har intrycket att Tyskland, när det gäller den dagliga livskvaliteten, är en ”failed state”, säger författaren Jacek Dehnel, som flyttat tillbaka till Warszawa, till Tagesschau.

Han betonar att uttrycket är ironiskt, men beskriver myndighetskontakter som utdragna och stelbenta.

Ett annat par, Kamila Gierko och Zbyszek Perzyna, vittnar om praktiska problem i Berlin.

– Sedan elva eller tolv år har vi inget kallvatten i duschen, säger Perzyna, som uppger att fastighetsförvaltningen inte åtgärdat felet.

Gierko säger att hon nekats leasing i Tyskland trots goda inkomster – men fick kontrakt i Polen ”per telefon, efter max sju, åtta minuter”, enligt maken.

Ekonomin väger också tungt. Polen har sedan 2015 ofta haft årliga BNP-ökningar kring fem procent, medan Tysklands bästa år under decenniet landade på +2,7 procent – och det var för åtta år sedan.

– Det här är också något som EU faktiskt eftersträvar – att marknaderna gradvis konvergerar. Och det är precis vad som händer, säger Nils Witte vid det tyska befolknings­forsknings­institutet till Tagesschau.

Arbetsgivare i östra Tyskland märker effekterna när rekryteringen från Polen blir svårare.

– Polen ligger nu på plats 20 i världsekonomin. Landet är en attraktiv plats för många att återvända till, säger André Fritsche, chef på IHK Cottbus.