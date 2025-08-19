Epstein-härvan
Epstein-dokument lämnas över till kongressen

Publicerad 19 augusti 2025 kl 18.04

Utrikes. Justitiedepartementet i USA börjar på fredag lämna ut de första handlingarna om Jeffrey Epstein till representanthusets tillsynsutskott. Det uppger utskottets republikanske ordförande James Comer efter att departementet fått ett formellt föreläggande, rapporterar Politico.

James Comer uppger att leveransen inleds på fredag men att hela materialet kommer dröja då omfattande sekretessprövningar krävs.

– Tjänstemän vid justitiedepartementet har informerat oss om att departementet kommer att börja tillhandahålla Epstein-relaterade handlingar till tillsynsutskottet den här veckan, på fredag, säger han.

– Det finns många handlingar hos departementet, och det kommer att ta tid för departementet att ta fram alla handlingar och säkerställa att identifierande uppgifter om brottsoffer och eventuellt material med sexuella övergrepp mot barn maskas.

Tidigare under måndagen uppgav Comer att utskottet sitter ”i konstruktiva samtal med justitiedepartementet” om vidare utlämning av dokument inför den 19 augusti, som satts som tidsfrist i föreläggandet.

Beskedet kommer efter att demokrater i ett utskott lyckats få tillräckligt många republikaner att stödja ett krav på att tvinga fram materialet – ett bakslag för partiledningen som försökt stoppa frågan efter att det framkommit att presiden Trump själv förekommer i Epstein-utredningen.

Representanterna Massie (R) och Khanna (D) väntas samtidigt driva igenom en omröstning i kammaren om att förseglingen av filerna ska hävas när representanthuset återvänder efter uppehållet.

Som del av tillsynsutskottets parallella granskning hördes tidigare justitieministern Bill Barr bakom stängda dörrar. Enligt Comer förnekade Barr att han diskuterat någon ”klientlista” med president Donald Trump.

– Det justitieminister Barr vittnade där inne var att han aldrig haft samtal med president Trump som rörde en klientlista. Han kände inte till någon klientlista, säger Comer.

– Han sade att han aldrig har sett något som skulle kunna inbegripa president Trump i något av detta.

