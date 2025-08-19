© Offshore Norge/Kushal Das
Sylvi Listhaug ryter ifrån mot Greta Thunberg.

Fremskrittspartiet vill utvisa Greta: "Svensk gängkriminell"

Publicerad 19 augusti 2025 kl 14.10

Utrikes. Norska Fremskrittspartiets ledare Sylvi Listhaug vill att Greta Thunberg utvisas ur landet – och jämför klimataktivisten med svenska gängkriminella, rapporterar norska BT.

– Nu lägger vi massor av resurser på svenska gängkriminella som själva annonserar att de ska bryta lagen. Vi måste använda de lagar vi har för att skicka ut utländska kriminella ur landet, säger Sylvi Listhaug i Bergens Tidendes podd ”Nokon må gå”.

Den svenska klimataktivisten deltog senast i en aktion i Norge med Extinction Rebellion som spärrade infarten till bolaget Equinors oljeraffineri vid Mongstad via både väg och hav. Omkring 200 personer deltog.

– Greta Thunberg bör utvisas ur landet. Det enda hon gör i Norge är att bryta mot lagen, säger Sylvi Listhaug och påpekar att polisen har lagstöd för utvisning.

Greta Thunberg var snabb att slå tillbaka mot Frp-ledaren.

– Om norska politiker som Sylvi Listhaug lade en procent av tiden de ägnar åt att hata fredliga ungdomar på att lösa verkliga problem, skulle jag inte ha något i Norge att demonstrera mot, säger hon till Aftenposten via en talesperson i organisationen Extinction Rebellion.

Statsminister Jonas Gahr Støre delar inte Listhaugs krav på utvisning men är kritisk till metoderna.

– De kan inte hota industrianläggningar som Mongstad. Då måste polisen komma in och upprätthålla lagen, säger Støre, som samtidigt understryker att yttrande- och demonstrationsfrihet råder.

