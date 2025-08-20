Polisen: Fler utvisningar förhindrade över 100.000 brott

Tillgreppsbrotten har gått ned med omkring 30.000 anmälningar under januari–juli jämfört med samma period förra året. Det motsvarar runt 1.000 färre brott i veckan.

Fram till och med juli har polisen verkställt 242 beslut om avvisning och utvisning av så kallade internationella brottsaktörer. Av dessa kom 147 från EES-länder och 95 från andra delar av världen.

I samband med besluten får personerna återreseförbud till Sverige, ofta i upp till sex år.

Myndigheten uppskattar att över 100.000 brott har förhindrats under en femårsperiod tack vare åtgärderna.

– Det finns offer bakom varje brott som inträffar. Att utsättas för exempelvis inbrott är i många fall en traumatisk upplevelse för den drabbade. Att vi nu lyckas se till att dessa brott minskar markant är därför oerhört angeläget och något vi kommer att fortsätta att arbeta lika aktivt med, säger rikspolischefen Petra Lundh på polisens hemsida.

Avvisningsbeslut fattas direkt av polisen vid gränsen om en person varit i Sverige i högst tre månader. Vid längre vistelser beslutar Migrationsverket om utvisning.

Polisens metod att använda utlänningslagstiftningen mer offensivt har redan spridit sig till andra nordiska länder, som nu också skärper insatserna mot internationella brottsaktörer redan vid gränsen.