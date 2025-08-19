© FT BILD/ARKIV
"Sverigedemokraterna respekterar de överenskommelser vi har med våra samarbets­partier. Jag tycker att det vore klädsamt om även arbets­marknads­ministern kunde ha den ingången", säger Magnus Persson (SD).

SD:s svar till L-minister som vill bryta mot Tidöavtalet

Publicerad 19 augusti 2025 kl 16.49

Utrikes. Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) vill stoppa den planerade höjningen av lönekravet för arbetstillstånd – en punkt i Tidöavtalet. Nu svarar Sverigedemokraterna – och markerar att avtal ska hållas.

en pressträff under tisdagen sade Britz att han och Liberalerna vill stoppa förslaget om att den som kommer till Sverige för att arbeta som utgångspunkt måste tjäna över medianlönen, som i dag ligger på 37.100 kronor.

– Det finns en överenskommelse i Tidöavtalet men med den fakta vi har nu så är Liberalernas inställning att vi behöver tänka om kring detta, sade han.

Ministern konstaterade också att "Sverigedemokraterna har hamnat i en ideologisk låsning" i frågan.

– När den här punkten i Tidöavtalet skrevs såg situationen för arbetskrafts­invandringen dålig ut. Vi tycker att argumentet för att inte höja har stärkts under den här tiden, fortsätter han.

Sverigedemokraterna delar inte Britz linje, meddelar partiet nu.

– Sverigedemokraterna respekterar de överenskommelser vi har med våra samarbets­partier. Jag tycker att det vore klädsamt om även arbets­marknads­ministern kunde ha den ingången, säger Magnus Persson (SD), ordförande i riksdagens arbets­marknads­utskott, till Aftonbladet.

Han konstaterar vidare att SD inte har "för avsikt att omförhandla politiska överens­kommelser via media", och skriver att Liberalerna istället är "välkomna att lyfta detta inom ramen för våra förhandlingar.

