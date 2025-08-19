SD:s svar till L-minister som vill bryta mot Tidöavtalet

På en pressträff under tisdagen sade Britz att han och Liberalerna vill stoppa förslaget om att den som kommer till Sverige för att arbeta som utgångspunkt måste tjäna över medianlönen, som i dag ligger på 37.100 kronor.
– Det finns en överenskommelse i Tidöavtalet men med den fakta vi har nu så är Liberalernas inställning att vi behöver tänka om kring detta, sade han.
Ministern konstaterade också att "Sverigedemokraterna har hamnat i en ideologisk låsning" i frågan.
– När den här punkten i Tidöavtalet skrevs såg situationen för arbetskraftsinvandringen dålig ut. Vi tycker att argumentet för att inte höja har stärkts under den här tiden, fortsätter han.
Sverigedemokraterna delar inte Britz linje, meddelar partiet nu.
– Sverigedemokraterna respekterar de överenskommelser vi har med våra samarbetspartier. Jag tycker att det vore klädsamt om även arbetsmarknadsministern kunde ha den ingången, säger Magnus Persson (SD), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, till Aftonbladet.
Han konstaterar vidare att SD inte har "för avsikt att omförhandla politiska överenskommelser via media", och skriver att Liberalerna istället är "välkomna att lyfta detta inom ramen för våra förhandlingar.