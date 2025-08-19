Massanmälningar mot Expressens rysshets

I krönikan, publicerad under rubriken ”Varför ska ryssar få semestra i Europa”, beskriver Liljestrand den avsky han känner när han stöter på ryska turister på semestern.

PK-profilen berättar bland annat om det hat som bubblade upp i honom när han såg en rysk man som pratade vänligt med sin lekande lille son på stranden på Kreta.

"Det är med en märklig blandning av skam och raseri som jag simmar ut i det kristallklara vattnet och tänker 'jävla ryssar, försvinn'", skriver Jens Liljestrand.

Vanliga ryssar är enligt Liljestrand "representanter för en regim som redan för 20 år sedan framstod som omänsklig, brutal och förljugen. Som våra fiender."

Han frågar sig också retoriskt om det är "en fullt rimlig reaktion att avsky dem", det vill säga vanliga ryssar.

"Ryssar är annorlunda. De är inte som vi", fortsätter han.

"Får man äcklas av att höra Dostojevskijs, Tjechovs och Achmatovas språk talas? Får man tycka illa om ryska turister av rent principiella skäl, får man fantisera om att sparka sand i deras pommes frites och vräka ner deras solstolar i poolen och fräsa åt dem att åka till Nordkorea i stället?"

Liljestrand frågar sig vidare när det blir "okej att kräva att EU inför generellt stopp för ryska turistvisum" eller att be charterbolagen lägga in alternativet ”ryssfritt” i sökfiltret.

Hittills har minst ett tjugotal anmälningar kommit in. Medieombudsmannen, Bonnier-veteranen Kaspar Opitz, poängterar att alla anmälningar avskrivs eftersom bara personligt utpekande kan leda till klander.

– Den här typen av massanmälningar brukar vi inte få, det är väldigt ovanligt. Så det är absolut fler anmälningar än vad vi brukar få på en kulturartikel som upprör i någon form, säger Kaspar Opitz till Kulturnytt.

I en replik i Göteborgs-Posten skriver Dante Lövmark att en sådan text hade varit helt omöjlig att publicera om någon annan folkgrupp.

"I den svenska kultursideshögern tillhör Liljestrand en minoritet som fortsatt kritiserar Sverigedemokraterna, ändå tar han sig friheten att önska sig ett 'ryssfritt” alternativ från charterbolagen'", noterar Lövmark.

Claes Granström, ansvarig utgivare på Expressen, säger att han "förstår att texten orsakar diskussion".

– Det är ju en offensiv text och kulturtexters uppdrag är ju delvis också att skapa debatt och diskussion. Och den vill beskriva ett komplext problem, alltså i det här fallet hur västvärldens fria rörlighet ska förhålla sig till krigförande länder som Ryssland. Som vanligt så har vi diskussioner om de texter som vi jobbar med och så var det också i det här fallet. Den diskussionen landade i att vi publicerade detta, säger Granström till Kulturnytt.