Twitter fortsätter censurera Trump

Under torsdagen skrev Donald Trump på en presidentorder som fråntar sociala medier skydd mot rättsliga påföljder. Detta för att stoppa plattformarnas censur av och politiska aktivism mot konservativa användare.

Men Twitter fortsätter censurera den amerikanske presidenten.

I morse svensk tid skrev Trump ett inlägg om att agera mot raskravallerna som ödelagt Minneapolis om de inte upphör.

Kravallerna uppstod efter att en afroamerikansk man dött i samband med ett polisingripande.

Men presidentens inlägg visas inte direkt utan i stället syns en varningstext. Tweeten går inte heller att gilla eller sprida vidare. Man måste klicka vidare för att läsa vad som står där.

"Denna Tweet bryter mot Twitters regler om förhärligande av våld. Twitter har dock bedömt att det ligger i allmänhetens intresse att denna Tweet fortsätter att vara åtkomlig", står det i Trumps flöde.

Texten som censurerats ser egentligen ut på följande sätt:

"....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!"