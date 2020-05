Kaliforniens poströstning konfliktfråga när Twitter "faktagranskar" Trump

Det senaste politiska konfliktämnet i USA rör hur höstens presidentval ska kunna genomföras på ett säkert sätt med tanke på den rådande coronapandemin. I exempelvis delstaten Kalifornien har guvernör Gavin Newsom, som företräder Demokraterna, beslutat att valet helt och hållet ska genomföras med poströstning. "Alla Kalifornienbor ska kunna poströsta, tryggt från sina egna hem", heter det i guvernörens beslut.

Men beslutet väcker oro hos Republikanerna, och inte minst president Donald Trump. Republikanerna är rädda för att poströsterna kraftigt kommer öka röstfusket då väljarna inte längre behöver gå till en vallokal och identifiera sig med någon form av ID-handling för att kunna rösta. Istället räcker det, till synes, med att lägga rösten i ett kuvert i närmaste postlåda.

ID-kraven vid allmänna val skiljer sig åt mellan delstaterna. Vissa av dem, som Texas och Florida, har strikta krav på att visa giltig ID-handling i vallkokalen för att få rösta. Andra delstater, som Kalifornien och New York, har inte sådana krav. Däremot kan valförrättarna i de delstaterna kräva att den som röstar legitimerar sig på något annat sätt, exempelvis genom att visa upp en elräkning eller ett banksaldo som styrker att man är den man utger sig för att vara. Ett krav som nu ser ut att försvinna.

Trump: Leder till fusk

Under tisdagen uttryckte Donald Trump sin oro för att guvernör Newsoms poströstsbeslut kommer leda till omfattande röstfusk. Oron uttryckte han dels genom yttranden i media och, som brukligt, på Twitter.

"Inte en chans (NOLL!) att poströsterna inte kommer drabbas av väsentligt fusk", twittrade han och fortsatte: "Postlådor kommer stjälas, röster kommer förfalskas och till och med tryckas upp olagligt med förfalskade namnunderskrifter".

Men att något sådant skulle kunna hända menar Twitter inte är sant. Via en blå länk under Trumps inlägg länkas användaren vidare till en "faktagranskning" av påståendena. Det är första gången som Twitter på detta sätt öppet tar strid mot USA:s president. Texten i granskningen är i huvudsak hämtad från mediebolaget CNN.

De Trumpkritiska mediernas invändningar mot presidentens utspel går främst ut på att eftersom röstkorten endast skickas hem till dem som har rösträtt, så kan det inte fuskas med rösterna. Trumps oro för att postlådor skulle kunna utsättas för sabotage, valsedlar stjälas eller någon skulle få för sig att försöka rösta i någon annans namn när det görs anonymt via posten är scenarier som medierna, med Twitter i spetsen, inte adresserar i sina "granskningar".

CNN har tidigare spridit tveksamma "faktagranskningar" om Donald Trump. I april kritiserades Trump när han påstod att USA gjort flest coronatester av alla länder. Påståendet var visserligen sant, men inte om man räknade per capita, menade CNN. I efterföljande "faktagranskningar" hävdades därför att Trumps påstående om att USA testat flest var falskt. , Det är tydligt att "faktagranskningar" blivit ett vapen i kampen mot Vita huset.

Röstfusk förekommer

Röstfusk förekommer, och uppmärksammas ibland även medialt. I augusti 2018 åtalades nitton utlänningar i North Carolina för att ha röstat i valet 2016, trots att de inte hade rätt att göra det, rapporterade New York Times då. Bland de åtalade fanns japanska, tyska, mexikanska och koreanska medborgare. En av de åtalade var en man som deporterats under 80-talet, men tagit sig tillbaka till USA under falsk identitet.

Och i oktober 2018 upptäckte Kaliforniens transportstyrelse, som bland annat utfärdar körkort och hanterar väljarregistreringar, att omkring 1.500 personer felaktigt beviljats rösträtt. Misstaget skylldes på ett hanteringsfel. Månaden innan upptäcktes 23.000 felaktiga väljarregistreringar på grund av ett annat fel i systemet.

Misstagen avslöjades tack vare att en laglydig kanadensare med uppehållstillstånd i USA, ett så kallat Green card, upptäckte att han felaktigt beviljats rösträtt i landet. Han kontaktade myndigheterna och påpekade misstaget.

Frågan handlar nu om huruvida risken för röstfusk ökar eller ej när röstandet i en stor och viktig delstat som Kalifornien helt och hållet genomförs med poströster istället för att väljarna går och till en vallokal och legitimerar sig för att få rösta.