USA:s krigsplaner mot Ryssland sågas på hemmaplan

Upptrappningen vid den ukrainska gränsen fortsätter, och på söndagen varnade G7-ländernas utrikesministrar för "massiva konsekvenser" om Ryssland skulle ägna sig åt "fortsatta militära aggressioner" mot grannlandet.

Men samtidigt väcker den amerikanska politiken kritik på hemmaplan.

– Bara för att något verkar långsökt, vansinnigt eller fullkomligt destruktivt för amerikanska kärnintressen betyder det inte att den amerikanska regeringen inte kommer att genomföra det. Det är den viktigaste lärdomen just nu, sade Tucker Carlson i sitt program på Fox News.

Han konstaterade att detta även gäller idén om ett fullfjädrat krig mot Ryssland:

– Ja, det är en galen idé. Vi har ingenting att vinna på en militär konfrontation med Vladimir Putin men mycket att förlora, inklusive många tusen amerikanska liv. Men det betyder inte att Joe Biden inte kommer att genomföra det.

Carlson uppmanade tittarna att försöka se saken ur Rysslands perspektiv, med Natos expansion i dess närområde.

– Vid det här laget existerar Nato främst för att plåga Vladimir Putin som, trots sina många fel, inte har för avsikt att invadera Västeuropa. Vladimir Putin vill inte ha Belgien. Han vill bara hålla sina västra gränser säkra, sade Tucker Carlson.

Att Ryssland inte vill att Ukraina ska gå med i Nato är självklart, fortsatte Carlson, och jämförde med hur USA skulle ha reagerat om Kina gjorde Kanada och Mexiko till sina satellitstater.

Om Ryssland förlorade kontrollen över sin flottbas i Sevastopol på Krim så skulle det vara en av de värsta geopolitiska katastroferna någonsin för ryssarna, konstaterade Tucker Carlson.

– Putin kan inte och kommer inte låta det hända. Men för USA – och detta är huvudpoängen – skulle det inte heller vara till någon fördel. USA har precis ingenting att vinna på att ta över Ukraina.

Trots det fortsätter ledande företrädare från båda partierna i USA, både så kallade neokonservativa och Biden-lojala liberaler, att driva en mycket aggressiv linje i frågan, enligt Carlson.

En av dem som hetsar mest är toppdiplomaten Victoria Nuland – som själv var en av huvudpersonerna bakom den våldsamma statskuppen i Ukraina år 2014. I en läckt inspelning från ett telefonsamtal inför statskuppen hördes Nuland diskutera vem man skulle utse till ledare för Ukraina istället för den folkvalde presidenten Viktor Janukovytj. När Janukovytj strax därefter störtades fick mycket riktigt Nulands personliga favorit "Yats" – Arsenij Jatsenjuk – bli premiärminister.

– Det är helt fantastiskt är att någon över huvud taget fortfarande lyssnar på henne. Ingen seriös person borde ta Victoria Nuland på allvar. Hon är ett skämt, sade Tucker Carlson.

Han konstaterade också att det är ironiskt att politikerna ser det som livsviktigt att skydda Ukrainas gräns, samtidigt som man inte tycks bry sig alls om den egna amerikanska gränsen som ansätts hårt av illegala tredje världen-invandrare.

– Öppna gränser är endast tillåtna i Texas, Arizona och Kalifornien och på andra håll där kan potentiella demokratiska väljare kan komma objudna från tredje världen, sade Tucker Carlson.

