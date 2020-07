Vänsteraktivister rasar efter att svart komiker skämtat om slaveriet

Får man skämta om vad som helst? Nej, menar ett antal vänsteraktivister. I synnerhet får man inte skämta om sex, kvinnor, handikappade, invandrare, homosexuella, pedofiler, slaveriet, sådant som någon kan uppfatta som kränkande eller använda skämt som inte är anpassade för barn.

Det har komediklubben Big Ben Stand Up Comedy på Södermalm i Stockholm fått erfara efter att de under de senaste dagarna hamnat i en förvirrande proteststorm från vänsteraktivister. Bland annat går aktivisterna in på komediklubbens Facebooksida och skriver negativa omdömen.

"De tillåter komiker som är rasistiska, funkofobiska och sexistiska!", skriver en upprörd kvinna. "En osäker plats för barn, kvinnor, POC och personer med handikapp", skriver en annan.

För en utomstående kan det till en början vara svårt att förstå vad som ligger bakom de arga reaktionerna.

Skämtade om slaveriet

Den utlösande faktorn till vänsterdrevet mot klubben var att två kvinnor med invandrarbakgrund, en kurd och en afrikan, besökte klubben i torsdagskväll förra veckan. Och en av komikerna på scenen, en svart man, drog då skämt som de båda kvinnorna inte tyckte om.

"Kvällen började med en svart man (som i övrigt går att hitta i aktivist-forum) som noterat att endast en svart kvinna befunnit sig i publiken, vartefter han stolt drog slaveri skämt för en i övrigt vit publik. Hela den vita publiken skrattade", skriver den kurdiska kvinnan på Facebook.

"Totalt uselt. Det skämtades om ADHD, Downs syndrom, sexköp (bokstavligen "köpte fem horor igår"), tidelag och pedofili", fortsätter den upprörda besökaren sitt Facebookinlägg. Hon anser också att hon och hennes väninna blev bemötta på ett kränkande sätt under sitt besök.

I ett annat inlägg skriver kvinnan att det inte främst var skämten som var problemet utan att "det huvudsakliga problemet var horden av vita män" som skrattade åt dem. "Incels, välkomna till ert nya paradis", lyder hennes omdöme om komediklubben.

Incel står för "involuntary celibate", ofrivilligt celibat på svenska, och är en nedsättande benämning om främst män som man menar inte lyckas hitta någon fru, flickvän eller annan sexpartner.

Får stort stöd

Den arga kurden har därefter förmått fler personer att gå in på ståupp-klubbens Facebooksida för att ge den dåliga omdömen. Enligt komikern Fredrik Andersson har de flesta inte ens besökt klubben.

"Om du håller med mig och är en av de tusentals människor som varit där och haft roligt med oss komiker genom åren, så gå gärna in och lämna en recension för att balansera upp", skriver han på Facebook.

Och Fredrik Anderssons uppmaning har gjort att många av klubbens gäster överöst Big Ben Stand Up Comedy med positiva omdömen. I skrivande stund är de positiva omdömena långt fler än vänsteraktivisternas negativa kommentarer.

Big Ben Stand Up Comedy har ändå gått ut och sagt att de ska utreda händelserna på komediklubben i torsdagskväll. "BigBenStandup tar starkt avstånd från all form av rasism. Anklagelserna käns mycket olustiga och vi tar dem på största allvar. BigBenstandUp står för mångfald och det fria ordet, på och vid sidan av scenen", heter det i ett inlägg på Facebook.

Många av komediklubbens besökare menar emellertid att klubben inte har något att be om ursäkt för och därför heller inte ska göra det.