Mordet på Ann Widdecombe
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Den misstänkte, Joshua Kerry, och Ann Widdecombe.

Widdecombe slogs i huvudet med hammare – 21 gånger

Publicerad 21 juli 2026 kl 17.02

Utrikes. Den tidigare brittiska Reform-politikern Ann Widdecombe, 78, mördades genom att slås 21 gånger ovanpå huvudet med en hammare i sitt hem. Detta enligt uppgifter från en övervakningsvideo som lades fram inför en domstol i London på tisdagen.

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Mordet på Ann Widdecombe

Ann Widdecombe hittades död på köksgolvet i sin bostad i sydvästra England den 9 juli. Angreppet hade inträffat dagen före och spelades enligt åklagaren in av en kamera inne i huset, rapporterar Reuters.

Joshua Kerry, 28, har åtalats för mordet. På filmen ska han synas komma in genom ytterdörren medan Widdecombe åt lunch. Han bar svarta handskar och höll en hammare längs sidan av kroppen så att hon inte kunde se den.

– Du råkar inte ha bankkort och legitimation? frågade Kerry enligt åklagaren.

Därefter ska han ha slagit Widdecombe 21 gånger ovanpå huvudet, vält henne ur stolen och tagit hennes plånbok. Mannen befann sig i bostaden i omkring två minuter.

Polisen bedömer att Widdecombe var ett medvetet utvalt mål. Motivet utreds fortfarande.

Kerry har tidigare arbetat för ett hissföretag och bodde med sin hund i ett bostadsområde i Kimberworth. Enligt grannar hade han sällan synts till sedan hans far avled i december.

En släkting beskriver Kerry för The Telegraph som en vänlig, artig och "mycket blyg" person. Släktingen uppger att gripandet kom som en chock och att han aldrig hade kunnat föreställa sig att Kerry skulle kopplas till Widdecombes död.

Widdecombe var tidigare biträdande minister i den konservative premiärministern John Majors regering. Senare blev hon en framträdande företrädare för Nigel Farages parti Reform UK, där hon bland annat arbetade med invandrings- och rättsfrågor.

Hon lämnade det brittiska parlamentet 2010 och var vid sin död inte längre parlamentsledamot.

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