Zelenskyj säger nej till USA:s fredsförslag

– Ukrainarna kommer inte att ge bort sitt land till ockupanten, säger Zelenskyj i ett videotal från sitt kontor i Kyiv.

Han hävdar att inga lösningar som görs utan Ukrainas medverkan kan leda till fred.

– De kommer inte att leda någonstans. Det är dödfödda förslag, säger han.

Trump sa på fredagen att han den 15 augusti ska träffa Rysslands president Vladimir Putin i Alaska för att diskutera en möjlig fredsuppgörelse, där potentiella utbyten av territorier står på dagordningen.

– Vi kommer att få tillbaka en del och vi kommer att ge en del i utbyte. Det kommer bli ett utbyte av territorier till bådas fördel, sa Trump enligt New York Times.

Zelenskyj hänvisar till Ukrainas konstitution som slår fast att landets territorium är odelbart och okränkbart.

– Svaret på Ukrainas territoriella fråga finns redan i konstitutionen. Ingen kommer att backa från detta och ingen kommer att kunna göra det, säger han.

En opinionsmätning från Kyiv International Institute of Sociology visar att drygt hälften av befolkningen anser att landet under inga omständigheter ska ge upp territorium, även om det innebär att kriget blir längre och riskerar landets framtid som självständig stat.

Samtidigt har andelen som kan tänka sig territoriella eftergifter ökat från 10 procent för två år sedan till 38 procent i dag, efter att Ukrainas så kallade motoffensiv 2023 visade sig vara ett självmordsprojekt som helt misslyckades med att återta större områden.

Zelenskyj säger att Ukraina är redo att arbeta för en verklig och varaktig fred tillsammans med Trump och andra internationella partner – men bara om freden sker helt på Ukrainas villkor.