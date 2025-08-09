© President Of Ukraine from Україна
 

Zelenskyj: Blankt nej till USA:s fredsförslag

Publicerad 9 augusti 2025 kl 10.11

Utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger bestämt nej till Donald Trumps förslag om ett fredsavtal med Ryssland som inkluderar ”ett utbyte av territorier”, rapporterar New York Times. Det kan bara bli fred om Ukraina får tillbaka samtliga ockuperade territorier från Moskva, inklusive Krim, enligt den ukrainske presidenten.

– Ukrainarna kommer inte att ge bort sitt land till ockupanten, säger Zelenskyj i ett videotal från sitt kontor i Kiev.

Han hävdar att inga lösningar som görs utan Ukrainas medverkan kan leda till fred.

– De kommer inte att leda någonstans. Det är dödfödda förslag, säger han.

Trump sa på fredagen att han den 15 augusti ska träffa Rysslands president Vladimir Putin i Alaska för att diskutera en möjlig fredsuppgörelse, där potentiella utbyten av territorier står på dagordningen.

– Vi kommer att få tillbaka en del och vi kommer att ge en del i utbyte. Det kommer bli ett utbyte av territorier till bådas fördel, sa Trump enligt New York Times.

Enligt personer med insyn i de pågående samtalen mellan Washington och Moskva skulle det amerikanska förslaget i praktiken innebära att konflikten ”fryses” och att Ryssland behåller kontrollen över samtliga områden som dess armé erövrat sedan invasionen 2022 – inklusive Donetsk, Luhansk, Cherson, Zaporizjzja samt Krimhalvön.

I gengäld skulle Ryssland stoppa sin offensiv i Cherson- och Zaporizjzja-regionerna och inleda förhandlingar om ett långsiktigt fredsavtal.

Ryssland uppges samtidigt kräva att Ukraina formellt avstår dessa territorier, erkänner sin neutralitet och avstår från att gå med i Nato. Ukraina och EU kräver å sin sida bland annat att det strategiskt viktiga kärnkraftverket i Zaporizjzja återlämnas.

Putins utrikespolitiske rådgivare Jurij Usjakov har antytt att det amerikanska förslaget är ”ganska acceptabelt” ur rysk synvinkel, men det är oklart om en slutlig överenskommelse är nära förestående.

Hittills har Putin motsatt sig att förhandla direkt med Zelenskyj och vill i stället föra förhandlingarna med USA.

Zelenskyj hänvisar till Ukrainas konstitution som slår fast att landets territorium är odelbart och okränkbart.

– Svaret på Ukrainas territoriella fråga finns redan i konstitutionen. Ingen kommer att backa från detta och ingen kommer att kunna göra det, säger han.

En opinionsmätning från Kievs internationella sociologicentrum visar att drygt hälften av befolkningen anser att landet under inga omständigheter ska ge upp territorium, även om det innebär att kriget blir längre och riskerar landets framtid som självständig stat.

Samtidigt har andelen som kan tänka sig territoriella eftergifter ökat från 10 procent för två år sedan till 38 procent i dag, efter att Ukrainas så kallade motoffensiv 2023 visade sig vara ett självmordsprojekt som helt misslyckades med att återta större områden.

Zelenskyj säger att Ukraina är redo att arbeta för en verklig och varaktig fred tillsammans med Trump och andra internationella partner – men bara om freden sker helt på Ukrainas villkor.

