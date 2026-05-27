Zelenskyjs desperata brev till Trump: "Ber om din hjälp"

En analys från tankesmedjan CSIS visade nyligen att USA har förbrukat robotar på en katastrofal nivå under kriget mot Iran.

Minst 45 procent av lagret av precisionsmissiler har använts. För luftförsvarssystemen är siffrorna ännu högre – omkring hälften av både THAAD- och Patriot-robotarna uppges redan vara förbrukade.

Eftersom robotarna är begränsade och tar lång tid att tillverka slår bristen omedelbart mot USA:s allierade runtom i världen, som måste hushålla med de begränsade resurserna. Särskilt allvarligt är situationen för Ukraina i det pågående kriget mot Ryssland.

Ukrainska Kyiv Independent rapporterar nu om ett brev som president Zelenskyj skickat till Donald Trump.

Hans vädjan kommer samtidigt som Ryssland trappar upp sina flygangrepp mot Ukraina och hotar med nya "systematiska" långdistansattacker mot Kiev.

"I fråga om luftförsvar mot robotar förlitar vi oss på våra vänner", skriver Zelenskyj i brevet.

Han framhåller samtidigt att Ukraina är särskilt beroende av USA när det gäller skyddet mot ballistiska robotar:

"När det gäller försvar mot ballistiska robotar förlitar vi oss nästan uteslutande på USA."

Enligt Kyiv Independent har Ukrainas ambassadör i USA, Olha Stefanisjyna, spridit vidare brevet till Vita huset, representanthusets talman Mike Johnson och andra ledamöter i kongressen.

Zelenskyj varnar också för att leveranserna genom PURL-programmet, där Natoländer finansierar amerikanska vapen till Ukraina, inte räcker till.

"Den nuvarande takten i leveranserna genom PURL-programmet håller inte längre jämna steg med verkligheten i det hot vi står inför", skriver han.

"Jag ber om din hjälp med att skydda Ukrainas himmel från ryska robotar", fortsätter den ukrainske ledaren.

I brevet ber Zelenskyj Trump och kongressen att fortsätta engagera sig för Ukraina.

"Jag ber, på det ukrainska folkets vägnar, respektfullt presidenten och USA:s kongress att fortsätta vara engagerade", skriver han.

Han vill särskilt ha Patriotrobotar av typen PAC-3 och fler system för att stoppa ryska ballistiska robotar och andra robotattacker.

I brevet skriver Zelenskyj att Ukraina fortfarande kan skyddas:

"Majoriteten av de ryska robotarna kan stoppas."