1.700 poliser kräver hårdare tag mot gängkriminella

Uppropet skrevs av poliskvinnan Hannah Bergelin efter polismordet i Biskopsgården och skickades sedan runt bland polisstationerna i landet.

– Det finns en frustration hos mig och många andra poliser som känner att vi behöver fler verktyg i vår verktygslåda, säger Hannah Bergelin till TV4.

Namninsamlingen ska nu lämnas över till ansvariga politiker i riksdagen. Den innehåller dessa krav:

* Antisocialt beteende mot blåljuspersonal måste bli straffbart. Att kriminella personer kan störa, provocera och uppvisa ett hänsynslöst beteende mot blåljuspersonal skapar ett signalvärde som höjer deras status i den kriminella miljön.

* Hemlig avlyssning och dataavläsning måste kunna få ske på personer med gängkoppling utan misstanke om ett specifikt brott. Möjligheten att förhindra allvarlig brottslighet skulle då kraftigt öka.

* Slopa mängdbrottsrabatten. En gärningsman som döms för flera brott bör istället få en skärpning av straffet.

* Slopa straffreduktionen/rabatt för personer när dessa döms för grova brott. Straffreduktionen måste också tas bort om gängkoppling kan styrkas, oavsett ålder på gärningsman.

* Inför straffskärpning när brottet kopplas till gängmiljön. Att vara gängmedlem måste ses som en kraftigt försvårande omständighet.

* Inför visitationszoner. Polisen beslutar att under en kortare period inrätta en visitationszon när en konflikt blossar upp i ett speciellt område. Polisen har då rätt att utföra kroppsvisitation utan konkret brottsmisstanke för att kontrollera om personen bär vapen.

* Gängkriminella får tuffare villkor i fängelserna, till exempel inskränks deras möjligheter till besök och permission när det finns en pågående konflikt.

* Gängkriminella kan dömas till vistelseförbud i det område de är aktiva i. Bryter de mot förbudet behöver de dömas till fängelse.

* Gärningsman som har en gängkoppling eller om gärningen klassas som gängrelaterad bör undantas från paragraferna 6a samt 23 i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 6 a § Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt. 23 § Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl.

* Inför jourdomstolar för enklare brott. Möjliggöra en snabbare hantering så att begånget brott får konsekvenser i närtid.

* Öka straffvärdet markant på övergrepp i rättssak så att det inte är värt att exempelvis hota vittnen inför en rättegång.

* Det behöver bli straffbart om misstänkt gärningsman inte kommer till rättegång.

* Begränsa misstänkts rätt till insyn i förundersökningen innan rättegång. Att den misstänkte får ta del av all bevisning gör att denne kan lämna en tillrättalagd historia som är anpassad efter utredningen.

* Ta bort omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen vid rättegång. Allt som framkommit under en förundersökning skall få användas och bedömas i rätten. Även vad en misstänkt, ett vittne eller en målsägande berättat vid tidigare förhör.

* Det behöver bli straffbart att rymma från fängelse/institution.

* Utvisning ska vara huvudregel när personer utan svenskt medborgarskap begår grova brott.

* Villkorlig dom skall som regel enbart kunna dömas ut vid första domen.

* Ge polisen utökade möjligheter att kameraövervaka allmänna platser. Befintlig kameraövervakning har till stor del flyttat brottsligheten från de övervakade platserna.

* Polis behöver få uttryckligt lagstöd att kontrollera identitet på personer för att upptäcka efterlysta, kartlägga kriminella kopplingar och kunna veta om personen man har framför sig är aktivt kriminell.

* Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsväsen behöver dimensioneras för att hantera det ökade antalet ärenden ovanstående skulle innebära.