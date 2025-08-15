Fortsatt kyligt på bostadsmarknaden

Temperaturen på marknaden som helhet låg stilla i juli jämfört med juni. För lägenheter har utvecklingen gått nedåt sedan årsskiftet, men i juli skedde ingen ytterligare nedgång.

I Stockholms innerstad ligger temperaturen nära det normala, men i övriga delar av storstadslänen är läget fortsatt svalt. Den faktor som utvecklats mest negativt sedan årsskiftet är andelen prissänkta bostäder.

– Det är bara att konstatera att det är fortsatt kräftgång på marknaden för lägenheter. Det är långt kvar till normal temperatur med undantag för i storstädernas innerstadsområden, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

För villor har temperaturen varit mer stabil sedan årsskiftet. Trots att marknaden för hus är mindre kall än för lägenheter är den fortfarande en bit från det normala. Även här är andelen prissänkta objekt den mest negativa faktorn.

– Det är fortsatt trögt på bostadsmarknaden i sin helhet i Sverige. Troligen bidrar oroligheterna i omvärlden till att det inte riktigt vill ta fart, trots räntesänkningar och stigande reala inkomster, säger Boije.

Han menar att en förklaring till skillnaden mellan villor och lägenheter kan vara att höjda kostnader slagit igenom senare i bostadsrättsföreningarnas avgifter, och att fler höjningar väntar.