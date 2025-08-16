Snart slut på vatten i Stockholm – "politiskt konstruerat problem"

"Alla kommuner talar om att vi måste bli fler, men lik förbannat bygger man inte ut vattenförsörjningen", skriver författaren och debattören Lars Wilderäng i sin blogg.

Krisinformation.se varnar för att vattenverken i Stockholm just nu har begränsad kapacitet och invånarna uppmanas duscha mer sällan. Den höga vattentemperaturen i Mälaren försvårar reningsprocesserna och minskar mängden vatten som kan levereras till hushållen.

Men enligt Wilderäng är detta bara en del av förklaringen. Han menar att situationen är ett resultat av politiska beslut och uteblivna investeringar.

"Sverige har bland världens bästa tillgång till vatten. All form av kommunal färskvattenbrist är ett helt och hållet politiskt skapat problem där man inte investerar i utbyggnad av vattenförsörjningen", skriver han på sin blogg.

Mälaren rymmer omkring 14 miljarder kubikmeter vatten, men kapaciteten i vattenverken är inte dimensionerad för att klara både varma somrar och en mer eller mindre invasionsliknande befolkningstillväxt från tredje världen.

Enligt Wilderäng blundar kommunerna för sambandet mellan inflyttning, bostadsbyggande och behovet av ny infrastruktur.

"Alla kommuner skränar om att vi måste bli fler invånare, men lik förbannat bygger man inte ut vattenförsörjningen."

Bostadsbubblan går först

Han framhåller att finansieringen egentligen är enkel. Eftersom VA-taxorna ska täcka sina egna kostnader hade kommunerna kunnat höja avgifterna och använda pengarna till klimatanpassade investeringar.

Men detta undviks, menar Wilderäng, eftersom högre månadskostnader riskerar att pressa bostadspriserna, vilket politikerna inte kan acceptera.

"Det enda som kommer göra att denna situation inte upprepas är att VA-taxorna höjs och klimatanpassade investeringar genomförs", skriver Wilderäng.

Kritiken riktas också mot symboliska åtgärder i klimatpolitiken. Wilderäng anser att diskussionen om bilar, köttkonsumtion eller plastförbud inte löser de praktiska problemen. "Att du ställer bilen eller installerar snålspolande munstycke ger inte mer vatten i kranen. Det som behövs är investeringar i vattenförsörjningen."

Han varnar för att situationen i Stockholm bara är ett exempel på ett större problem. Enligt honom har "80 procent av landets kommuner nu vattenbrist" – ett tecken på att underinvesteringar är utbredda.

"Så länge folk snålar och räddar kommunpolitikerna från deras ovilja och inkompetens, så kommer inte investeringar göras", skriver Wilderäng. Han menar att först när kranen faktiskt slutar leverera vatten kommer de ansvariga tvingas agera.