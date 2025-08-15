© Instagram
Bianca Ingrosso i samband med rättegången.

Bianca slår tillbaka: "Ville bära kläder som gav mig styrka"

Publicerad 15 augusti 2025 kl 12.11

Inrikes. Bianca Ingrosso har fått hård kritik för sitt klädval under rättegången mot en misstänkt stalker. Influencern själv slår tillbaka mot kommentarerna – och förklarar nu varför hon valde att klä sig som hon gjorde.

Bianca Ingrosso valde att möta mannen som förföljt henne iklägg urringad svart superkort, tajt klänning och stilettklackar.

Att influencern var klädd på detta sätt under rättegången i Stockholms tingsrätt har lett till hårda angrepp på sociala medier.

En användare skriver att klädvalet gav ”dubbla budskap”. Samtidigt har många tagit Bianca i försvar.

"Att människor tar sig friheten att kommentera ditt klädval inför en rättegång är helt obegripligt", skriver en användare.

I ett svar på Instagram berättar Bianca Ingrosso nu själv varför hon gjorde som hon gjorde:

"Jag kände väl hemma när jag skulle klä på mig att jag ville bära kläder som gav mig styrka, som han sagt att jag inte får bära. Ett sätt för mig att säga att han INTE äger mig och att JAG vann tillbaka mig själv."

På Snapchat utvecklar hon att mannen tidigare reagerat när hon burit kläder han inte ”accepterat”, vilket lett till ”dagar av konsekvenser” i form av anmälningar mot henne och hennes närstående.

"Oavsett vad folk tycker om att jag kliver in i kort kort och urringat så gav det mig SÅ mycket styrka att kliva in där och ta över makten", skriver hon.

Bianca Ingrosso säger att hon först skämdes för att erkänna orsaken till klädvalet och hittade på att hon inte hunnit hitta ett par byxor.

"Nu skäms jag för att jag skämdes", skriver hon.

