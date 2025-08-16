© EU, Vita huset
EU-ländernas och Natos överenskommelse med Vita huset har gett rejält klirr i kassan för amerikanska försvarsföretag, samtidigt som amerikanska skattebetalare står utanför finansieringen.

Europa betalar nu hela Ukraina-stödet – Trump: "Vi bidrar med noll"

Publicerad 16 augusti 2025 kl 15.40

Utrikes. USA:s president Donald Trump säger att USA inte längre lägger några egna pengar på stödet till Ukraina. Istället är det Nato-länderna i Europa som står för hela kostnaden, när deras politiker köper materiel av amerikanska försvarsföretag till priser som enligt Trump överstiger det faktiska marknadsvärdet.

– Vi betalar inga pengar, som ni vet, till Ukraina. Vi förser dem med utrustning. Vi blir betalade till över 100 procent för den utrustningen av Nato, säger Donald Trump under en presskonferens.

För Sveriges del handlar det om 275 miljoner dollar, det vill säga drygt 2,6 miljarder skattekronor, som regeringen beslutat att skänka bort till Trumps satsning på USA:s försvarsindustri.

Under sitt möte med pressen framhöll Trump vidare att han pressat de övriga Nato-länderna att höja sina försvarsutgifter från två till fem procent av BNP, vilket enligt honom gett alliansen miljarder att röra sig med. Han konstaterade också att flera miljarder redan betalats direkt till USA för nya vapen redan inom ramarna för denna budgetökning.

– Biden gav dem 350 miljarder dollar. Vi fick ingenting för det, sade han och kontrasterade mot sin egen politik:

– Vi spenderar inte längre några pengar.

Trump sade vidare att han vill använda gårdagens möte med Vladimir Putin för att bana väg för fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina. Vid tidpunkten för pressträffen hade mötet ännu inte genomförts.

Han upprepade att syftet är att rädda liv och konstaterade att tusentals soldater dör varje vecka i striderna.

– Det jag egentligen gör detta för är att rädda tusentals soldater i veckan. Förra veckan förlorade de 7.251 människor, mestadels soldater, ryska och ukrainska soldater. Det är därför jag gör detta.

Trump uttryckte också en tydlig uppfattning om Putins motiv.

– Jag tror att president Putin skulle vilja se ett avtal. Jag tror att om jag inte vore president, skulle han ta över hela Ukraina. Det är ett krig som aldrig borde ha inträffat. Om jag inte vore president, skulle han enligt min mening mycket hellre ta över hela Ukraina.

