AI-tjänst skrev Ebba Buschs tal i Almedalen – hittade på falskt citat

I talet tillskrevs Elina Pahnke formuleringen: ”Mäns makt är inte en abstraktion – den är konkret, och den krossar liv.”

Pahnke skriver själv i Aftonbladet att hon inte skrivit det den vice statsministern påstår. Hon har inte hittat någon källa till påståendet och frågar sig om uppgiften kan komma från en chattbot: ”Kanske vice statsministern frågade Chat GPT.”

På Facebook ber Busch nu om ursäkt – och medger att en AI-tjänst hittade på citatet:

”Citatet kommer från en sökning via ett AI-verktyg. Men citatet är vad vi nu förstår inte korrekt utan snarare en parafrasering av vad som sagts i andra sammanhang”, skriver hon.

”Källorna som angavs har sannolikt också fabricerats av AI-verktyg”, fortsätter KD-ledaren och hänvisar till att verktyget pekat ut en raderad tweet och en äldre tidningsartikel som inte gått att verifiera.

Ebba Busch avslutar med att lova se över rutinerna framöver:

”Detta är en helt ny situation för oss att vi får en direkt källa som inte visar sig stämma. Vi ser allvarligt på detta och det innebär att vi kommer arbeta annorlunda framåt.”