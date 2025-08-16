Intagen styrde fängelse åt Kriminalvården i Malmö

Mannen ska ha drivit igenom egna regler, hotat andra och försökt påverka vilken personal som arbetat på avdelningen.

Efter att situationen uppmärksammats isolerades han och planeras nu att flyttas till en anstalt med högre säkerhetsklass.

I rapporten varnas för att han annars kunnat ”allvarligt störa ordningen i anstalten” och styra såväl avdelningen som kriminalvårdsarbetet.

En anställd har samtidigt larmat om att flera händelser inte registrerats som misskötsamhet, vilket kan ha påverkat möjligheten att bedöma den intagnes rätt till villkorlig frigivning. Det kan enligt rapporten bero på otillåten påverkan eller personalens oro för repressalier.

Anstaltschefen Rebecca Ohlson säger att fenomenet inte är ovanligt.

– Det är klart att vi har många intagna som väldigt gärna vill påverka sin situation genom att styra och ställa och försöka påverka beslutsfattare. Vi möter detta ganska ofta i vår vardag men är också bra på att jobba tillsammans för att kunna synliggöra, stävja och förekomma det, säger hon till DN.

Hon framhåller att åtgärder sattes in innan situationen hann bli farlig.

– Vi har varit inne och stört, agerat och inte låtit en enskild individ ta över avdelningen, säger hon till tidningen.

Ohlson konstaterar att otillåten påverkan blivit vanligare, och att det speglar samhällsutvecklingen.