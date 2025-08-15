"Så jävla sexig": Löneavdrag för tafsande polischef

Enligt Pan ska polisen bland annat ha fört in handen under en kvinnas klänning och tagit henne på ryggen, samt tagit en annan kvinna på rumpan och brösten.

Han ska även ha sagt att den ena kvinnan är ”så jävla sexig” och ställt närgångna frågor om hennes privatliv.

Polismannen har uppgett att han var kraftigt berusad och att det förekommer mycket ”snusksnack” på arbetsplatsen även dagtid, men att det blev extremt på julfesten.

Pan stannar inte vid en varning utan beslutar om löneavdrag, med hänvisning till att beteendet omfattade ”ett flertal händelser och har drabbat flera medarbetare”. Polismannen har sedan tidigare omplacerats.

I ett annat ärende får en polis löneavdrag med 25 procent i fem dagar efter att ha tappat bort sin Rakelstation och vänt flera månader med att förlustanmäla den. Stationen spärrades inte under tiden den var borta, och en dryg månad efter förlustanmälan hittades den i bagageutrymmet på hans bil.

En poliskvinna varnas efter att av misstag ha avfyrat en elchockpistol i ett batterirum på en station. Hon uppgav att hon var osäker på hur funktionskontrollen skulle göras och tryckte på fel knapp.

En annan polis får varning för att i berusat tillstånd ha ingripit mot en kvinna på väg hem från krogen. Pan kritiserar att han åberopade sin anställning i stället för att kalla in tjänstgörande personal.

Vid Säkerhetspolisen varnas en medarbetare som avlossade ett skott av misstag efter en övning i mörkerstrid, samt en annan som burit vapen och OC-spray på fritiden utan tillstånd och utfört ett livvaktsuppdrag utan att följa order om att be om förhandsgodkännande.

För det sistnämnda fallet ville Säkerhetspolischefen och hennes biträdande se löneavdrag som straff, men nämnden stannade vid varning, skriver Polistidningen.