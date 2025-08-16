© FT BILD/ARKIV
 

Ingen uppgörelse under mötet i Alaska

Utrikes. Det efterlängtade toppmötet mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin slutade utan avtal om att stoppa eller ens pausa kriget i Ukraina. Båda beskrev samtalen som produktiva men gav inga detaljer, rapporterar Reuters.

Mötet på en amerikansk flygbas i Alaska varade i nästan tre timmar. Inför pressen sa Trump:

– Vi har gjort vissa framsteg. Det finns ingen uppgörelse förrän det finns en uppgörelse.

Trots att målet var en snabb vapenvila i det blodigaste kriget i Europa på 80 år blev resultatet tunt. Bara själva mötet var en framgång för vägen mot fred eftersom Ryssland hållits utanför av västliga ledare sedan invasionen 2022.

Efter samtalen sa Trump i en intervju med Fox News att han skjuter upp planerade tullar mot Kina som en följd av ”framsteg” med Putin.

Han bekräftade också att en träff mellan Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nu kan bli aktuell – möjligen med Trump vid bordet som medlare. Några detaljer om när eller hur gavs inte.

Putin talade inte om något möte med Zelenskyj. Han upprepade istället att de ”grundorsaker” till konflikten som Moskva pekar på måste undanröjas för att nå en långsiktig fred.

Trump sa till Fox News att han skulle råda Zelenskyj att verka för fred:

– Man måste göra en uppgörelse. Se själv, Ryssland är rejäl stormakt och de är det inte.

Zelenskyj var inte inbjuden till Alaska. I ett inlägg på Telegram före mötet skrev han: ”Det är dags att avsluta kriget, och de nödvändiga stegen måste tas av Ryssland. Vi räknar med Amerika.”

Han har samtidigt avvisat tanken på att lämna ifrån sig något av det territorium som Ryssland kontrollerar.

Ukrainas oppositionspolitiker Oleksij Honcharenko kommenterade på Telegram:

”Det verkar som att Putin har köpt sig mer tid. Ingen vapenvila eller nedtrappning har avtalats.”

Samtidigt fortsatte striderna. I östra Ukraina ljöd flyglarm och ryska regioner rapporterade drönarattacker.

Mötet inleddes med pompa och ståt. En röd matta rullades ut på Elmendorf-Richardson-basen i Anchorage där Trump hälsade Putin välkommen. Amerikanska stridsflyg passerade över platsen.

Trump hade inför mötet lovat att låta Ukraina själv bestämma om eventuella eftergifter.

– Jag är inte här för att förhandla för Ukraina. Jag är här för att få dem till bordet, sa han.

I rummet fanns också USA:s utrikesminister Marco Rubio, Trumps särskilda sändebud till Ryssland Steve Witkoff samt Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.

Trump avslutade med att säga till Putin:

– Jag vill tacka dig väldigt mycket och vi kommer att tala snart igen och förmodligen ses snart igen.

– Nästa gång i Moskva, svarade Putin.

Trump medgav att han ”kan få lite kritik för det” men öppnade för möjligheten.

