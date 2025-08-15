Här sprutar bönderna flytande avföring på tattarlägret: "De vägrade lyssna"

Händelsen inträffade den 8 juli på en äng i Hautes-Vosges, där skörden skulle ske några veckor senare.

Gräset var avsett till djurfoder, men enligt bonden hade ett stort antal husvagnar och bilar, bland annat en röd Ferrari, parkerats på platsen utan tillstånd.

– Det var svårt att förhandla med de resande, de vägrade lyssna. Bönderna fick inget stöd från lokala myndigheter eller polisen, säger han till Daily Mail.

– Så de löste det själva! Som ni ser på bilderna.

I filmen ses upprörda lägerboende jaga efter traktorerna, och en man klänger sig fast vid sidan av ett fordon innan han ramlar av.

Enligt lokala medier rörde det sig om ett olagligt tattarläger (läger för resande), och bönderna använde flytgödsel – en blandning av vatten och djurspillning – för att göra platsen så obehaglig att de oönskade gästerna frivilligt skulle ge sig av.

Efter några dagar tvingades de kringresande bort, men skadan var då skedd.

– Ängen blev illa skadad, men de gav sig av, säger kameramannen till Daily Mail.

Händelsen har väckt stor uppmärksamhet på sociala medier, där många hyllar böndernas agerande. En person skriver ”Respekt!”, medan en annan kallar klippet för ”dagens feelgood-video”.

En tredje kommenterar konstaterar att lukten från grisgödseln gör luften ”oandningsbar i flera dagar”.