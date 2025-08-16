© EU
 

EU-domstolen förbjuder utvisning till säkra länder

Publicerad 16 augusti 2025 kl 13.14

Utrikes. EU-domstolen har satt stopp för Italiens försök att påskynda utvisningar till så kallade säkra ursprungsländer. Därmed måste även asylansökningar från norrmän och liknande tas på fullt allvar i fortsättningen.

Den italienska regeringen kallar domen ”överraskande” och anser att den ”försvagar politiken för att bekämpa illegal massinvandring och försvara nationella gränser”, rapporterar Reuters.

Domen innebär att varje beslut om vilka länder som är säkra måste kunna överklagas i domstol – även om listan fastställts i lag.

Det är ett hårt slag mot premiärminister Giorgia Melonis migrationspolitik. Den italienska regeringen försökte genom lagstiftning blockera rättslig prövning och därmed kunna skicka tillbaka migranter snabbare. Men EU:s högsta juridiska instans underkänner nu strategin.

Domen kom efter att en domstol i Rom begärt besked i ett fall som rörde två bangladeshiska migranter. De hade förts till ett mottagningscenter i Albanien, där deras asylansökningar snabbt avslogs eftersom Bangladesh klassats som säkert.

EU-domstolen slog dock fast tre principer: besluten måste kunna prövas i domstol, underlaget ska vara öppet för granskning, och inget land kan anses säkert om det inte är tryggt för hela befolkningen – inklusive minoriteter.

Det innebär i praktiken att även länder som Norge eller Schweiz inte längre kan klassas som säkra för återvändande, eftersom det alltid kan hävdas att någon person där riskerar förföljelse. Följden blir att även personer från uppenbart trygga länder kan fördröja sin utvisning genom att påstå individuell utsatthet.

Till dess att nya EU-regler träder i kraft 2026, som gör det möjligt att undanta vissa kategorier från säkerhetsbedömningen, blir dagens dom styrande. Resultatet är att Italiens nybyggda mottagningscenter i Albanien står tomma – trots att de enligt Reuters kostat sju gånger mer än motsvarande anläggningar i Italien.

EU:s juridiska tolkning innebär alltså inte bara ett bakslag för Meloni, utan öppnar också dörren för en situation där inga länder kan anses vara säkra – och därmed försvårar återvändandet även för migranter från Europas egna grannländer.

