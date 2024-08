© Skärmdump/SVT Annonserna lockar barntorpeder med pengar och lyxprodukter.

93 barn under 15 misstänkta för mordplaner

Publicerad 19 augusti 2024 kl 11.38

Inrikes. Antalet barn under 15 år som misstänks för inblandning i mordplaner har mer än tredubblats jämfört med förra året, enligt färska siffror från Åklagarmyndigheten. Fram till juli i år har 93 barn under 15 år misstänkts, jämfört med 26 under samma period 2023, rapporterar SVT.