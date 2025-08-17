© SKÄRMDUMP/SVT
Lunas försök att lära sig gå skildrades av SVT Västerbotten under ett reportage på lördagen.

Här lär sig Luna gå igen – tre år efter Abushis bestialiska våldtäkt

Publicerad 17 augusti 2025 kl 11.38

Inrikes. Det har gått tre år sedan då nioåriga Luna utsattes för en bestialisk våldtäkt i Skellefteå och fick hjärnan svårt sönderslagen av en afrikan som försökte döda henne. I dag är hon tolv år och kämpar fortfarande med att lära sig gå, visar ett reportage som SVT gjort från Västerbotten.



Hon tränar på att gå med stöd av familj och assistenter. I början orkade hon bara tio minuter. Nu klarar hon en halvtimme eller mer, enligt SVT.

– Jag blir jätteglad och stolt, säger hennes mamma Emelie till den statliga tv-jätten.

Rehabiliteringen omfattar balansövningar, träning på att sitta själv samt arbete med en ögonstyrningsdator. Föräldrarna försöker göra övningarna lekfulla. Utomhusträning har blivit en viktig del.

– Nu när vi är ute tycker hon att det är kul. Ofta försöker hon sträcka på sig och ta ner löv från träden, berättar Emelie.

Luna har också börjat i skolan igen, i ett eget rum med speciallärare.

Familjen beskriver att vardagen har börjat falla på plats tre år efter att etiopiern Abushi Kamal slog till på en lekplats i staden och utsatte Luna för en av de grövsta brotten i svensk invandrings­historia.

– Vårt mål har alltid varit att komma tillbaka till en så normal vardag som möjligt, säger Emelie, som nu arbetar heltid, till SVT.

Samtidigt har familjen drivit på för förändring. Den 1 april i år trädde den nya lagstiftningen, Lex Luna, i kraft. Den innebär bland annat att skolor i vissa fall måste dela information med brottsbekämpande myndigheter när personer som Abushi uppvisar uppenbart riskbeteende. Något som inte skedde 2022 och ledde fram till mordförsöket och våldtäkten.

