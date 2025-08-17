© FT BILD/ARKIV
 

Skåningar misshandlade kvinna som klippte gräset

Publicerad 17 augusti 2025 kl 13.54

Inrikes. En kvinna har förts till sjukhus efter att ha blivit misshandlad i Sjöbo av en kvinna och en man på fredagskvällen.

Dela artikeln

Enligt polisen ska hon ha attackerats av två grannar i samband med att hon klippte gräset.

– Det är en grannfejd som har pågått under en längre tid. I dag när målsägande klipper gräset blir grannarna irriterade på det och initialt så bråkar man verbalt.

– Sedan slår man även målsägande i ansiktet och kastar ner henne på marken, säger Sara Andersson, presstalesperson vid polisen i region Syd, till Aftonbladet.

Kvinnans skador är ännu inte kända. En man och en kvinna är misstänkta för misshandel.

Händelsen inträffade klockan 18.25.

Nya antisexlagen

Uppgift: Minister som vill förbjuda sugar dating "hade affär" med sin sekreterare – sexbilder sprids

Onlyfans-förbjudaren Paulina Brandbergs (L) avgång kantas av skriverier. Ska ha bytt nakenfoton – som hamnade fel.0 Plus

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Vänsterextrem profil döms till fängelse för flasksex

Polisanmälde sig själv efter våldtäkten: "Blev något fel i mitt huvud." SD-hataren nominerades till Årets västernorrlänning av SR.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här lär sig Luna gå igen – tre år efter Abushis bestialiska våldtäkt

Kämpar på – med svåra hjärnskador. Tre år efter Abushi Kamals bestialiska överfall är Luna 12 år och försöker fortfarande lära sig gå.0 

Ekonominyheter

Fortsatt kyligt på bostadsmarknaden

Tuffast för lägenheter.. "Bara att konstatera att det är fortsatt kräftgång."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.