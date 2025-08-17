Skåningar misshandlade kvinna som klippte gräset

Enligt polisen ska hon ha attackerats av två grannar i samband med att hon klippte gräset.

– Det är en grannfejd som har pågått under en längre tid. I dag när målsägande klipper gräset blir grannarna irriterade på det och initialt så bråkar man verbalt.

– Sedan slår man även målsägande i ansiktet och kastar ner henne på marken, säger Sara Andersson, presstalesperson vid polisen i region Syd, till Aftonbladet.

Kvinnans skador är ännu inte kända. En man och en kvinna är misstänkta för misshandel.

Händelsen inträffade klockan 18.25.