Skåningar misshandlade kvinna som klippte gräset

Enligt polisen ska hon ha attackerats av två grannar i samband med att hon klippte gräset.
– Det är en grannfejd som har pågått under en längre tid. I dag när målsägande klipper gräset blir grannarna irriterade på det och initialt så bråkar man verbalt.
– Sedan slår man även målsägande i ansiktet och kastar ner henne på marken, säger Sara Andersson, presstalesperson vid polisen i region Syd, till Aftonbladet.
Kvinnans skador är ännu inte kända. En man och en kvinna är misstänkta för misshandel.
Händelsen inträffade klockan 18.25.