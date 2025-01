AFD-ledaren nobbas av public service – bjuds in av Elon Musk

Inför det tyska nyvalet har de statliga tyska public service-bolagen ARD och ZDF beslutat att endast bjuda in förbundskansler Olaf Scholz (SPD) och CDU-ledaren Friedrich Merz till den stora tv-sända debatten den 9 februari.

Detta har väckt hård kritik, då Alternativ för Tyskland (AFD) numera är det andra största partiet i mätningarna.

I ett inlägg på X meddelar AFD:s partiledare Alice Weidel nu att hon den 9 januari klockan 19:00 kommer att delta i ett livesänt samtal på plattformen X tillsammans med sajtens ägare Elon Musk, världens rikaste man.

"Vi ser fram emot detta spännande samtal och en fantastisk publik!" skriver Alice Weidel.

Vicekanslern folkförrädare

Elon Musks initiativ har snabbt skapat rubriker i både tyska och internationella medier, och tas som ett exempel på hur sociala medieplattformar numera kan användas för att kringgå etablerade mediers dominans.

I Tyskland är makthavarna rasande över Elon Musks intervention och anklagar honom för att vara ett hot mot "den tyska demokratin". Konflikten eskalerade under fredagen då miljardären pekade ut Tysklands vice förbundskansler Robert Habeck som "landsförrädare".

Elon Musk har öppet uppmanat tyskar att rösta på AFD och till och med beskrivit partiet som det "enda som kan rädda Tyskland".

Det tyska nyvalet är planerat till den 23 februari.

Save the date: On January 9th at 7pm CET, the announced Space with Elon Musk and me will go live on X. We are looking forward to having this exciting conversation and a great audience!



Vormerken: Am 9. Januar ab 19 Uhr findet der angekündigte Space mit Elon Musk und mir auf X… pic.twitter.com/JUm0H9umiv

— Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 3, 2025