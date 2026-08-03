Quisling-bråket
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Åkesson har fått sms av Kristersson: "Han ställde inga krav"

Publicerad 5 augusti 2026 kl 14.04

Inrikes. Ulf Kristerssons utlovade samtal med Jimmie Åkesson efter Richard Jomshofs quislingutspel blev ett enkelt sms. Enligt SD-ledaren ställde statsministern inga krav på honom i meddelandet.

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Kristersson uppgav på tisdagen – under bråket om Jomshof – att han skulle "tala om för Jimmie Åkesson vad jag tycker om den här sortens beteende".

På onsdagen uppgav han att han hade pratat med Åkesson och gjort klart att han inte vill se en valrörelse full av glåpord.

Men något muntligt samtal var det inte tal om, meddelar SD-ledaren nu.

Enligt Åkesson skrev statsministern i stället i ett sms att han tycker att ett sådant språkbruk riskerar att ta fokus från annat.

– Det konstaterade jag också i går, där är vi helt överens, säger Åkesson till Expressen.

– Han ställde inga krav på mig, berättar SD-ledaren vidare.

Bakgrunden är att Jomshof under tisdagen på X kallade Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för quisling. Han använde senare samma beteckning om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Bråket har också väckt frågor om de ministerposter som Kristersson har utlovat till SD vid en valvinst. Åkesson utesluter inte att Jomshof kan bli minister men vill vänta med att diskutera saken till efter en eventuell valvinst.

Quisling-bråket

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