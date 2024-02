Aleksej Navalnyj är död

Navalnyj dödförklarades enligt den ryska kriminalvården efter flera försök till återupplivning.

Kremls talesperson, Dmitrij Peskov, uppger för ryska medier att man ännu inte har fått klarhet i dödsorsaken och att president Putin har informerats.

Så sent som på torsdagen deltog Aleksej Navalnyj på videolänk i en domstolsförhandling. I videon ser han ut att må bra och skrattar och skämtar med domstolspersonalen. Bland annat frågar han vilken instans han ska vända sig till för att klaga på det dåliga vädret. "Till högre makter, kanske", lyder svaret från domstolen.

Footage of Russian opposition leader Alexei Navalny talking yesterday during a court hearing over video link. Today he was found dead in prison. pic.twitter.com/nyBpbELGXV

