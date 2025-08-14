Vänstertidning polisanmäler sin egen intervju

Enligt redaktionen kan Möllers uttalanden vara grundlagsstridiga eller visa på ”högerextrema tendenser”, rapporterar Junge Freiheit.

Intervjun publicerades varken i sin helhet eller utan kommentarer. I stället avbryts texten upprepade gånger av kursiverade ”faktagranskningar” där tidningen ifrågasätter eller avfärdar Möllers påståenden.

Bland annat beskrev tidningen hans påstående om att den tyska regeringen styrs av en ”ny världsordning” som en ”högerextrem konspirationsteori utan belägg”. Påståendet att spionmyndigheten Författningsskyddets klassning av AFD som ”säkerställt högerextremistiskt objekt” dragits tillbaka korrigeras till att klassningen endast är ”offentligt suspenderad” under ett pågående förfarande.

Andra "faktakollade" kommentarer gällde Möllers uttalanden om könsneutralt språk, tysk suveränitet, islamism, vindkraft och energiprojekt i Sydafrika.

Den 5 augusti publicerade tidningen en egen policy för hantering av AFD-intervjuer. Där framgår att alla intervjuer med partiets kandidater ska kommenteras, felaktiga påståenden märkas ut och eventuellt straffbara uttalanden både strykas och anmälas till relevanta myndigheter.

Ett liknande fall har väckt debatt i Aachen, där Aachener Zeitung bjuder in till 16 valforum inför kommunalvalet – men utan att ge plats åt AFD. En av tidningens redaktörer förklarar:

– Vi rapporterar objektivt, så neutralt vi kan, om allt som händer. Men vi är mycket, mycket tydliga i våra kommentarer mot AFD. Konsekvent. Det finns ingen kollega som inte är det.

AFD:s lokalavdelning i Aachen anklagar tidningen för att styra rapporteringen genom att välja vilka partier som får delta i forumen utifrån hur väl redaktionen skriver om dem. Enligt partiet lämnar kombinationen av påstådd objektivitet och en uttalat fientlig linje mot AFD knappast något utrymme för seriös medierapportering.