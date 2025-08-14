Polisen varnar: Kan vara straffbart att hänga ut cykeltjuvar

– Man ska vara väldigt försiktig med att publicera material där personer kan identifieras på bilder på sociala forum, säger kommunpolis Kajsa Berglind till SVT Nyheter Örebro.

Örebro är enligt polisen den värst drabbade kommunen i landet när det gäller cykelstölder, något som väcker starka känslor lokalt.

Privatpersoner publicerar ofta bilder, videor och ibland personuppgifter om misstänkta tjuvar, men Kajsa Berglind påpekar att även sanna uppgifter kan vara olagliga att sprida till en större krets.

– Många lägger ut av välvilja. Men kanske inte förstår att det kan vara brottsligt.

Polisen råder istället allmänheten att kontakta 112 vid pågående brott eller lämna tips via polisens hemsida eller på 114 14. Dokumentation kan skickas direkt till polisen i stället för att delas öppet.

– Självklart. Men även om det är välvilja kan den som varnar andra bli misstänkt och dömd för brottslighet. Det är inte roligt att det blir så när man bara vill väl, säger Kajsa Berglind till SVT.