© Skärmdump/SVT
 

Polisen varnar: Kan vara straffbart att hänga ut cykeltjuvar

Publicerad 14 augusti 2025 kl 10.45

Inrikes. Polisen i Örebro uppmanar allmänheten att vara försiktig med att publicera bilder och uppgifter om misstänkta cykeltjuvar på sociala medier. Den som pekar ut någon kan nämligen riskera att göra sig skyldig till brott.

Dela artikeln

– Man ska vara väldigt försiktig med att publicera material där personer kan identifieras på bilder på sociala forum, säger kommunpolis Kajsa Berglind till SVT Nyheter Örebro.

Örebro är enligt polisen den värst drabbade kommunen i landet när det gäller cykelstölder, något som väcker starka känslor lokalt.

Privatpersoner publicerar ofta bilder, videor och ibland personuppgifter om misstänkta tjuvar, men Kajsa Berglind påpekar att även sanna uppgifter kan vara olagliga att sprida till en större krets.

– Många lägger ut av välvilja. Men kanske inte förstår att det kan vara brottsligt.

Polisen råder istället allmänheten att kontakta 112 vid pågående brott eller lämna tips via polisens hemsida eller på 114 14. Dokumentation kan skickas direkt till polisen i stället för att delas öppet.

– Självklart. Men även om det är välvilja kan den som varnar andra bli misstänkt och dömd för brottslighet. Det är inte roligt att det blir så när man bara vill väl, säger Kajsa Berglind till SVT.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Här onanerar (L)äraren för högstadieeleverna

Fångades på film av chockade 13-åringar. Kandiderade till riksdagen för Liberalerna.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ryska styrkor har brutit igenom ukrainska försvaret

Analytiker: Allvarligt. Ukrainas kvarvarande kontroll av Donetskregionen står på spel.0 

Ekonominyheter

Finansinspektionen varnar för kryptoköp när Bitcoin når ny rekordnivå

Kryptotillgångarnas värde bara fortsätter uppåt.. Men de flesta som investerar förlorar pengar, påminner FI.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.