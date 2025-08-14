Senatorns varning: Gud "drar ur sladden" om USA överger Israel

Lindsey Graham, en republikansk senator som tagit emot mångmiljonbelopp från Israellobbyn Aipac, varnar för gudomlig vedergällning om Washington minskar sitt stöd till Israel.

Uttalandet gjordes på Silver Elephant Gala i South Carolina i helgen, och Graham lade ut sitt tal på sociala medier på onsdagen.

– Israel är vår vän. De är den mest pålitliga vän vi har i Mellanöstern. De är en demokrati, omgivna av människor som skulle skära halsen av dem om de kunde, försäkrade Graham och tillade att ett försvagat stöd skulle få ödesdigra konsekvenser för USA.

– Om USA drar ur sladden för Israel kommer Gud att dra ur sladden för oss.

If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us.⁰



I’m not going to let that happen. pic.twitter.com/4pboBftQlO — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 13, 2025

Grahams utspel kom strax efter att Israel aviserat en plan för att ockupera Gaza stad, ett av få områden i enklaven som militären inte kontrollerar. USA har inte kommit med någon tydlig reaktion på beskedet. Men president Donald Trump förklarade kort dessförinnan att det i stort sett är upp till Israel om man ska ockupera hela området och göra vad de vill utan att behöva fråga amerikanerna om lov – trots de jättelika militära bistånd som USA:s politiker pumpar in i statsbildningen.

Enligt en snabbt växande skara kritiker inom den amerikanska högern är Trump helt i händerna på israelerna efter att ha tagit emot miljarddonationer från judiska miljardärer inför valet – plus eventuellt utpressningsmaterial. Han anses inte heller ha några reella möjligheter eller ambitioner att försöka bryta sig ur det greppet.

Lindsey Graham är en av Israels främsta vänner i senaten – och det vill inte säga lite. Han är känd för att kraftfullt stötta alla amerikanska krig för Israel och har länge förespråkat en fullständig ockupation av Gaza. I slutet av juli uttryckte sig senatorn så här:

– De kommer att göra i Gaza det vi gjorde i Tokyo och Berlin: erövra platsen med våld och börja om igen.