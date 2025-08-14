Melania Trump kräver Hunter Biden på 10 miljarder för Epstein-utspel

Advokaten Alejandro Brito, som uppges företräda Melania Trump i tvisten, skickade den 6 augusti ett brev till Hunter Biden och hans advokat Abbe Lowell.

Bakgrunden är en Youtube-video från början av augusti där Hunter Biden påstår att Epstein introducerade Melania för Donald Trump, enligt Fox News.

Biden måste "omedelbart dra tillbaka de falska, ärekränkande, nedsättande och hetsande uttalanden som gjorts om fru Trump", skriver Brito i brevet enligt Fox News Digital.

I brevet varnas Hunter, son till den förre presidenten Joe Biden, för rättsliga åtgärder om kraven inte uppfylls.

Enligt en källa till Fox News följde han inte uppmaningen före den tidsfrist som sattes till den 7 augusti.

Nyhetssajten The Daily Beast har samtidigt tagit bort en artikel som hänvisade till liknande uppgifter från journalisten Michael Wolff om en påstådd koppling mellan Melania och Epstein. Sajten har istället lagt upp en förklaring från redaktören:

"Efter att ha granskat saken har The Beast tagit ner artikeln och ber om ursäkt för eventuell förvirring eller missförstånd."

Även den demokratiske strategern James Carville har backat efter liknande påståenden.

– Vi tog ner videon och redigerade bort de kommentarerna från avsnittet. Jag tar också tillbaka dessa uttalanden och ber om ursäkt, säger han i sin podd ”Politics War Room”.

Melania Trumps medarbetare Nick Clemens uppger i ett uttalande till Fox News att hennes jurister agerar för att få omedelbara rättelser och ursäkter:

– Den korrekta historien om hur första damen träffade president Trump finns i hennes bästsäljande bok ”Melania”.