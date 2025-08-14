Statsbidragen ska dras in till moskéer som brister i feminism

Från och med den 1 januari kan trossamfund som inte uppfyller demokrati- och diskrimineringskriterier förlora sina statsbidrag.

Trossamfund eller församlingar som har olika rättigheter för kvinnor och män – exempelvis när endast män kan initiera skilsmässa – riskerar att förlora statsbidrag.

– Det typen av trossamfund ska inte få statsbidrag. Där är regeringen och riksdagen väldigt tydliga, säger Isak Riechel, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), till Ekot.

Imam Ali Center i Järfälla har redan förlorat sitt statsbidrag. Det skedde dock efter information från Säpo om kontakt med iranska myndigheter.