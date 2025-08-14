© Interpol/Genrebild
Ismail ”Jordgubben” Abdo.

Jordgubbens täckmantel: Levde som "citronhandlare" i Turkiet

Publicerad 14 augusti 2025 kl 12.13

Inrikes. Gängledaren Ismail ”Jordgubben” Abdo levde i södra Turkiet under falsk identitet och utgav sig för att vara citrusodlare – samtidigt som han byggde upp en narkotikaverksamhet. Efter nästan ett års spaning slog turkisk polis till mot honom i semesterorten Bodrum för drygt en månad sedan.

Dela artikeln

Enligt turkiska medier hade Abdo, 35, bott i Adana de senaste två åren och rört sig med fem privata livvakter.

Pengar från narkotikaförsäljning ska ha tvättats via kryptovaluta innan de förts in i det finansiella systemet.

Gripandet i juli ingick i en polisinsats med kodnamnet ”Jordgubbe”, där även flera personer ur Abdos närmaste krets greps. Bland dem finns svenska medborgare, däribland personer som är häktade i sin utevaro för brott i Sverige.

Turkiska medier uppger att Abdo genom sitt nätverk Rumba bidragit till att höja brottsnivån i landet tillsammans med andra svenska medborgare. Flera av dessa har dubbelt medborgarskap, något som försvårat utlämning till Sverige.

Polisen i Turkiet ska ha övervakat nätverket under nästan ett års tid. I samband med tillslaget träffade svensk polis Istanbuls polischef, rapporterar Aftonbladet.

”Svensk polis träffade Istanbuls polischef under ett möte som sammanföll vid tiden för den turkiska insatsen, men mötet var planerat sedan tidigare. Mötet var inte av operativ karaktär. Mer har vi inte att kommentera”, skriver Polisens nationella mediecenter.

Åklagaren Daniel Jonsson har begärt Abdo häktad i sin utevaro för inblandning i ett stort kokaintillslag i Nynäshamn.

– Jag själv avvaktar utvecklingen i Turkiet för att närmare kunna bedöma utsikten att kunna få Abdo utlämnad till Sverige, säger han till Aftonbladet.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Här onanerar (L)äraren för högstadieeleverna

Fångades på film av chockade 13-åringar. Kandiderade till riksdagen för Liberalerna.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ryska styrkor har brutit igenom ukrainska försvaret

Analytiker: Allvarligt. Ukrainas kvarvarande kontroll av Donetskregionen står på spel.0 

Ekonominyheter

Finansinspektionen varnar för kryptoköp när Bitcoin når ny rekordnivå

Kryptotillgångarnas värde bara fortsätter uppåt.. Men de flesta som investerar förlorar pengar, påminner FI.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.