Jordgubbens täckmantel: Levde som "citronhandlare" i Turkiet

Enligt turkiska medier hade Abdo, 35, bott i Adana de senaste två åren och rört sig med fem privata livvakter.

Pengar från narkotikaförsäljning ska ha tvättats via kryptovaluta innan de förts in i det finansiella systemet.

Gripandet i juli ingick i en polisinsats med kodnamnet ”Jordgubbe”, där även flera personer ur Abdos närmaste krets greps. Bland dem finns svenska medborgare, däribland personer som är häktade i sin utevaro för brott i Sverige.

Turkiska medier uppger att Abdo genom sitt nätverk Rumba bidragit till att höja brottsnivån i landet tillsammans med andra svenska medborgare. Flera av dessa har dubbelt medborgarskap, något som försvårat utlämning till Sverige.

Polisen i Turkiet ska ha övervakat nätverket under nästan ett års tid. I samband med tillslaget träffade svensk polis Istanbuls polischef, rapporterar Aftonbladet.

”Svensk polis träffade Istanbuls polischef under ett möte som sammanföll vid tiden för den turkiska insatsen, men mötet var planerat sedan tidigare. Mötet var inte av operativ karaktär. Mer har vi inte att kommentera”, skriver Polisens nationella mediecenter.

Åklagaren Daniel Jonsson har begärt Abdo häktad i sin utevaro för inblandning i ett stort kokaintillslag i Nynäshamn.

– Jag själv avvaktar utvecklingen i Turkiet för att närmare kunna bedöma utsikten att kunna få Abdo utlämnad till Sverige, säger han till Aftonbladet.