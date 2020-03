Anställd på Danderyds sjukhus smittad

Den anställde på Danderyds sjukhus ska ha smittats av corona utomlands.

Personen har efter hemkomsten från resan inte haft kontakt med patienter, enligt sjukhuset.

"Medarbetaren arbetade en dag med enbart administrativa arbetsuppgifter och träffade totalt fyra kollegor under dagen som alla har bedömts av infektionsläkare. Personen insjuknade sent under kvällen i influensaliknande symptom och har därefter varit isolerad och provtagits. Smittskydd Stockholm har enligt ordinarie rutin sökt upp de personer som kan ha varit i kontakt med den smittade personen och gett information om eventuella åtgärder", skriver Danderyds sjukhus.

– Medarbetare vid sjukhuset och övriga personer som inte kontaktats av Smittskydd Stockholm har bedömts inte vara utsatta för risk för smitta. Smittskydd Stockholm är vana att kontakta och bedöma de som kan ha blivit utsatta för smittsam sjukdom. Den som vill ha mer information eller som tror sig vara smittade på annat sätt uppmanas kontakta 1177 Vårdguiden, säger Åsa Hammar, chefsläkare vid Danderyds sjukhus.