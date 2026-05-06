På knä för Israel
Från SVT:s partiledardebatt.

Bara Åkesson fortsätter stötta Irankriget

Publicerad 7 maj 2026 kl 15.06

Inrikes. Donald Trumps och Israels anfallskrig mot Iran hyllades unisont av de svenska politikerna när det startade. Men efter att kriget misslyckats är Jimmie Åkesson (SD) den enda ledaren för riksdagspartierna som längre vill uttrycka sitt öppna stöd för projektet.

Under SVT:s debatt i söndags fick partiledarna genom knapptryckningar svara på frågan "Var det rätt av USA och Israel att anfalla Iran?".

Den enda som uttryckte sitt stöd för kriget var Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

Partiledarna för L, KD, M och C avstod från att svara, medan S, MP och V svarade "nej".

I sitt vårtal i helgen utvecklade Jimmie Åkesson, som står Israel mycket nära, sitt fortsatta stöd för kriget trots de svåra ekonomiska konsekvenserna.

– Jag har varit tydlig med att den sittande administrationen i USA har agerat otroligt omdömeslöst, opålitligt och förkastligt när det gäller Grönland, och att USA behöver sluta upp ännu tydligare bakom Ukraina, sade Åkesson och fortsatte:

– Men när det kommer till Iran är det helt rätt och moraliskt riktigt att ingripa med kraft.

Gustav Kasselstrand är partiledare för Alternativ för Sverige, som till skillnad från de andra partierna uttryckt ett starkt motstånd mot Irankriget.

På X konstaterar han att de övriga partiledarna, som hyllade kriget i början, nu "opportunistiskt bytt åsikt".

"Nu, efter det totala fiaskot för USA/Israel, har S, V och MP opportunistiskt bytt åsikt (nu är de visst emot kriget, påstår de). C, L, KD och M vet inte om de vill ha fred eller krig. Enda parti som är öppet pro-krig är SD", skriver han.

Enligt Kasselstrand är Jimmie Åkesson ingen riktig nationalist eftersom han jobbar för en främmande stat.

"Åkesson är sionist, inte nationalist. Det som gäller är Israel först, inte Sverige först", skriver han.

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.