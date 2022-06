Bedragare döms för ockerränta

Mannen har under flera års tid riktat in sig på skuldsatta personer och erbjudit dem lån till villkor som enligt tingsrätten ingen skulle godkänna om de kände till dem.

Till exempel skulle en nekad låneansökan på 1.000 kronor, med en ränta-på-ränta-effekt, leda till en skuld på 1,8 miljarder kronor efter fyra år.

Målsägandena har under 2011 sökt lån hos 29-åringen och fått avslag. Han har fyra år senare ansökt om betalningsförelägganden via Kronofogden för att driva in sina påstådda krav, som nu hade växt till hundratusentals kronor.

Mannen förnekar inte att det har gått till så som åklagaren beskrivit det men nekar till brott. Enligt honom har de skuldsatta personerna godkänt villkoren när de gjorde sina låneansökningar.

Enligt rätten är det här en extrem tillämpning av juridiken.

– Kraven framstår som utomordentligt underliga. Att en avslagen låneansökan ska kunna leda till krav på flera hundra tusen kronor några år senare är uppenbart orimligt, säger chefsrådmannen Nicklas Söderberg.

Mannen har enligt tingsrätten utformat sina ansökningar om betalningsföreläggande på ett vilseledande sätt. Genom att få dem att se ut som att handla om mindre belopp, exempelvis genom att beloppet angetts i euro i stället för kronor, har målsägandena lurats att inte bestrida ansökningarna.

– Kraven har framställts på ett sätt som gjort att det lätt kunna slinka igenom eftersom det sett ut att vara ett mindre, ganska alldagligt krav för målsägandena. Hade han framställt kravet på det sätt som det borde ha skett så hade målsägandena aldrig accepterat dem.

Mannen döms även för ett grovt bedrägeri och försök till sådant brott gentemot Försäkringskassan. Han har försökt få ut sjuklön åt sig själv och en närstående för över en miljon kronor under drygt tre års tid. För att få ut maximalt belopp har han uppgett att den närstående haft en månadslön på 380.000 kronor för att sortera post. Lönen har dessutom aldrig betalats ut till den närstående.

29-åringen anser att han hållit sig inom lagen och att det inte finns något konstigt med den höga sjuklönen.

– Utredningen visar att det enda syftet med anställningsavtalen och sjukskrivningarna var att mannens bolag skulle erhålla kompensation för höga sjuklönekostnader. Det är att lura systemet på ett brottsligt sätt, säger Nicklas Söderberg.

Samtliga brott ska räknas som grova och ger sammanlagt fyra års fängelse. 29-åringen får även näringsförbud i fem år och han ska återbetala kostnaden för målsägandebiträde och offentlig försvarare, totalt 246.173 kronor.

Tingsrätten häktade 29-åringen i väntan på dom när huvudförhandlingen avslutades. Det beslutet överklagades och häktningen hävdes av hovrätten. Tingsrätten anser fortfarande att det finns en konkret flyktfara men meddelar inget nytt beslut om häktning med tanke på att hovrätten hävde häktningen senast.