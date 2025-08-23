© FT BILD/ARKIV
 

En död vid bilbomb i Stockholm

Publicerad 23 augusti 2025 kl 06.56

Inrikes. En bil exploderade i Östberga i södra Stockholm på fredagskvällen. En "person" har omkommit och polisen genomför nu en omfattande insats i området, enligt myndighetens pressmeddelande.

Dela artikeln

Det första larmet kom klockan 21.07 efter att flera personer hört en kraftig smäll. Strax därefter var polis på plats och konstaterade att en parkerad bil utomhus hade exploderat och fått stora skador.

– Vi ska ta reda på vad det är som har hänt, säger Mats Eriksson på polisen till TT.

Den avlidna personen hittades vid fordonet men är ännu inte identifierad.

Polisen söker nu efter misstänkta gärningspersoner och har inlett en förundersökning om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt allmänfarlig ödeläggelse.

Nationella bombskyddet har kallats in.

SD och regeringen utreder sedan i våras möjligheten att "bryta gängens rekrytering". Duon fortsätter dock att släppa in 100.000 invandrare och bevilja 60.000 medborgarskap per år, varför många tror gängen kommer klara personalförsörjningen även framöver.

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

SVT-reporter "som knappt kan prata svenska" gör reportage om förskollärare som knappt kan prata svenska

Reportaget från Göteborg hånas. "Dårlandet levererar. Varje dag."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Universitet rasar mot medborgarskapsprov: "Ett rent politiskt uppdrag"

Protesterar mot uppdraget från regeringen. "Har ingen bäring på vår verksamhet", meddelar SU.0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.