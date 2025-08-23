En död vid bilbomb i Stockholm

Det första larmet kom klockan 21.07 efter att flera personer hört en kraftig smäll. Strax därefter var polis på plats och konstaterade att en parkerad bil utomhus hade exploderat och fått stora skador.

– Vi ska ta reda på vad det är som har hänt, säger Mats Eriksson på polisen till TT.

Den avlidna personen hittades vid fordonet men är ännu inte identifierad.

Polisen söker nu efter misstänkta gärningspersoner och har inlett en förundersökning om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt allmänfarlig ödeläggelse.

Nationella bombskyddet har kallats in.

