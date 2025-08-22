SD kräver mer inflytande – för att rädda avtalet med Israel

För att kunna rädda avtalet öppnar partiet nu för att kräva mer inflytande över utrikespolitiken.

– Jag utesluter inte att vi kommer ställa krav om utökat inflytande, säger Aron Emilsson, SD:s utrikespolitiske talesperson, till Aftonbladet.

SD, vars partiledning länge har försökt ställa in sig hos det israeliska maktetablissemanget, påstår att ett stoppat avtal skulle slå mot svensk ekonomi och därmed bli en finanspolitisk fråga som i sin tur kan lyftas i budgetförhandlingarna.

– Jag utesluter ingenting i det här skedet. Vi är ju i budgetförhandlingar och det kommer vi att tala om i så fall, säger Emilsson till Aftonbladet.