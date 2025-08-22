© Skärmdump/FT BILD
Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson Alexander Christiansson går ned på knä inför en israelisk bosättare i Jerusalem. Nu vill partiets utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson göra mer för Israel i Tidöförhandlingarna.

SD kräver mer inflytande – för att rädda avtalet med Israel

Publicerad 22 augusti 2025 kl 15.11

Inrikes. Sverigedemokraterna är öppet missnöjda med regeringen. Inte på grund av invandringen, utan på grund av det bristande stödet för Israel. Nu vill partiet att ta upp frågan om det frysta handelsavtalet med Israel inom ramarna för budgetförhandlingarna.



För att kunna rädda avtalet öppnar partiet nu för att kräva mer inflytande över utrikespolitiken.

– Jag utesluter inte att vi kommer ställa krav om utökat inflytande, säger Aron Emilsson, SD:s utrikespolitiske talesperson, till Aftonbladet.

SD, vars partiledning länge har försökt ställa in sig hos det israeliska maktetablissemanget, påstår att ett stoppat avtal skulle slå mot svensk ekonomi och därmed bli en finanspolitisk fråga som i sin tur kan lyftas i budgetförhandlingarna.

– Jag utesluter ingenting i det här skedet. Vi är ju i budgetförhandlingar och det kommer vi att tala om i så fall, säger Emilsson till Aftonbladet.

