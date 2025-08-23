JD Vance tuffa krav på Zelenskyj: "Bete dig"

Publicerad 23 augusti 2025 kl 12.01

Utrikes. Inför toppmötet med europeiska politiker och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Washington riktade USA:s vicepresident JD Vance en skarpt formulerad uppmaning till den ukrainske presidenten.

I en intervju med Fox News berättar Vance hur han valde ett personligt tilltal innan de formella samtalen började.

– Jag pratade med Zelenskyj och sa ”så länge du beter dig kommer jag inte att säga någonting”, säger Vance i en intervju med Fox News-journalisten Laura Ingraham.

Enligt honom var det tänkt som ett sätt att lätta upp stämningen.

Zelenskyj hade denna gång sällskap av Ursula von der Leyen, Keir Starmer och Emmanuel Macron, som reste med för att visa sitt stöd för fortsatt krig i Ukraina.

Han valde också en mer formell framtoning än vid tidigare besök och mötte det amerikanska ledarskapet i någon sorts militär högtidsdräkt enligt fransk modell, trots att han själv inte är militär utan skådespelare och yrkespolitiker.

Bakgrunden till JD Vance oro är tidigare spända möten mellan Zelenskyj och Donald Trump.

När de träffades i våras höjde den amerikanske presidenten rösten framför rullande tv-kameror.

– Du gamblar med ett tredje världskrig. Och det du gör är väldigt respektlöst mot det här landet, ett land som har stöttat er mycket mer än många anser att vi borde ha gjort, sade Trump då.

