Fängelse för Biancas stalker

Sköldhamn, som ursprungligen hette Ramin Soltani och kommer från Iran, har mellan oktober 2024 och maj i år utsatt Bianca Ingrosso för olaga förföljelse.

Bland annat genom att vänta utanför hennes hem, skicka hotfulla meddelanden och kontakta henne via sociala medier.

”Det är så jävla skönt att den här mardrömmen är över, och att han inte kommer kunna trakassera varken mig eller någon annan tjej på ett bra tag nu. Jag är stolt över att jag till slut vågade anmäla och att han inte kommit undan”, skriver Ingrosso i en kommentar till Expressen.

Mamman Pernilla Wahlgren var med sin dotter i Spanien när domen meddelades.

– Hon blev väldigt lättad och började gråta direkt för det var så mycket känslor som släppte liksom, säger hon till Expressen.

Tingsrätten slog fast att Ingrossos vittnesmål var avgörande för domen. Fabian Sköldhamn, som tidigare dömts för misshandel, har suttit häktad sedan maj och har därmed redan avtjänat större delen av straffet. Efter frigivningen återstår fem månader av ett tidigare utdömt fängelsestraff.

Bianca Ingrosso får inget skadestånd, då hon avböjt det.

– Jag fick frågan om jag ville ha skadestånd men jag ba ”nej nej nej nej jag vill inte ha något mer med honom att göra, leave me the fuck alone”, sa hon nyligen på sin Youtubekanal.