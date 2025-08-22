© Instagram
 

Fängelse för Biancas stalker

Publicerad 22 augusti 2025 kl 12.09

Inrikes. Fabian Sköldhamn, 38, döms till fem månaders fängelse för att ha förföljt influencern Bianca Ingrosso under flera månader. Domen föll i Stockholms tingsrätt på fredagen.
”Så jävla skönt”, lyder Biancas kommentar.

Dela artikeln

Sköldhamn, som ursprungligen hette Ramin Soltani och kommer från Iran, har mellan oktober 2024 och maj i år utsatt Bianca Ingrosso för olaga förföljelse.

Bland annat genom att vänta utanför hennes hem, skicka hotfulla meddelanden och kontakta henne via sociala medier.

”Det är så jävla skönt att den här mardrömmen är över, och att han inte kommer kunna trakassera varken mig eller någon annan tjej på ett bra tag nu. Jag är stolt över att jag till slut vågade anmäla och att han inte kommit undan”, skriver Ingrosso i en kommentar till Expressen.

Mamman Pernilla Wahlgren var med sin dotter i Spanien när domen meddelades.

– Hon blev väldigt lättad och började gråta direkt för det var så mycket känslor som släppte liksom, säger hon till Expressen.

Tingsrätten slog fast att Ingrossos vittnesmål var avgörande för domen. Fabian Sköldhamn, som tidigare dömts för misshandel, har suttit häktad sedan maj och har därmed redan avtjänat större delen av straffet. Efter frigivningen återstår fem månader av ett tidigare utdömt fängelsestraff.

Bianca Ingrosso får inget skadestånd, då hon avböjt det.

– Jag fick frågan om jag ville ha skadestånd men jag ba ”nej nej nej nej jag vill inte ha något mer med honom att göra, leave me the fuck alone”, sa hon nyligen på sin Youtubekanal.

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

SVT-reporter "som knappt kan prata svenska" gör reportage om förskollärare som knappt kan prata svenska

Reportaget från Göteborg hånas. "Dårlandet levererar. Varje dag."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ingen i äldreboendets personal pratade svenska: "Ovärdigt"

Ambulanspersonalens upptäckt när de ryckte ut till boende i Västerås. Ministern: "Det är förskräckligt."0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.