Malmöprofilen: "Haveri" att SD prioriterar Ukraina och Israel före minskad invandring

– SD lägger krut på att ösa miljarder över Europas mest korrupta land (Ukraina) och heja på folkmord i Palestina, konstaterar Littorin.

Han menar att partiet tappat fokus på de invandringskritiska kärnfrågorna.

Borde inte SD fokusera på att stänga gränsen för massinvandring istället för att ösa miljarder över Europas mest korrupta land (Ukraina) och heja på folkmord i Palestina? Sätt Sverige och svenskarna först! 100 000 nya uppehållstillstånd och 60 000 nya medborgarskap på ett år.… — Nils Littorin (@Nils_Littorin) August 20, 2025

Han hänvisar även till statistiken: ”100.000 nya uppehållstillstånd och 60.000 nya medborgarskap på ett år. Totalt haveri för ’paradigmskiftet’.”

Enligt Littorin bryr sig SD mer om att ”godhetssignalera för ANDRA länder” än att driva igenom hårdare invandringspolitik i Sverige.