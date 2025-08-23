© PRIVAT, FT BILD
 

Malmöprofilen: "Haveri" att SD prioriterar Ukraina och Israel före minskad invandring

Publicerad 23 augusti 2025 kl 08.47

Inrikes. Malmölistans partiledare Nils Littorin går till hårt angrepp mot Sverigedemokraterna och Tidöregeringen. I ett inlägg på sociala medier beskriver han det uteblivna paradigmskiftet inom invandringen som ett ”totalt haveri”.

– SD lägger krut på att ösa miljarder över Europas mest korrupta land (Ukraina) och heja på folkmord i Palestina, konstaterar Littorin.

Han menar att partiet tappat fokus på de invandringskritiska kärnfrågorna.

"Borde inte SD fokusera på att stänga gränsen för massinvandring istället för att ösa miljarder över Europas mest korrupta land (Ukraina) och heja på folkmord i Palestina? Sätt Sverige och svenskarna först!", skriver Littorin på X.

Han hänvisar även till statistiken: ”100.000 nya uppehållstillstånd och 60.000 nya medborgarskap på ett år. Totalt haveri för ’paradigmskiftet’.”

Enligt Littorin bryr sig SD mer om att ”godhetssignalera för ANDRA länder” än att driva igenom hårdare invandringspolitik i Sverige.

