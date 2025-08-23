© FT BILD/ARKIV
 

Myndigheter varnar för fusk med återvandringsbidrag

Publicerad 22 augusti 2025 kl 18.47

Inrikes. Flera myndigheter varnar för att regeringens och Sverigedemokraternas planerade höjning av återvandringsbidraget riskerar att öka fusket. Enligt förslaget ska stödet höjas från 10.000 till 350.000 kronor per vuxen från 1 januari 2026.

Dela artikeln

Återvandringsbidraget ska ges till "flyktingar" som frivilligt återvänder till sina hemländer.

I dag kan personer med tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd få bidraget. Regeringen och SD hoppas att fler ska återvandra om beloppet höjs.

Kritik kommer bland annat från CSN, Skatteverket och Utbetalningsmyndigheten. Enligt Utbetalningsmyndigheten finns risk för att personer som redan lämnat Sverige, eller som använder flera identiteter, försöker komma åt pengarna.

– Det kan vara personer eller familjer som redan har utvandrat eller återvandrat som skulle kunna ansöka om bidraget utan att vistas i Sverige, det kan handla om personer som hanterar flera identiteter som skulle kunna återvandra på en identitet och bo kvar på en annan, säger Per Eleblad vid Utbetalningsmyndigheten till Sveriges Radio.

Regeringen medger att risken för fusk ökar med ett högre belopp och har lagt fram förslag för att motverka missbruk, bland annat återbetalningskrav om den sökande inte lämnar landet inom ett år. Myndigheterna bedömer dock att åtgärderna inte räcker.

– När man höjer ett belopp så blir det mer attraktivt att försöka komma åt de där pengarna oavsett om man har rätt till dem eller inte, säger Per Eleblad.

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

SVT-reporter "som knappt kan prata svenska" gör reportage om förskollärare som knappt kan prata svenska

Reportaget från Göteborg hånas. "Dårlandet levererar. Varje dag."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Universitet rasar mot medborgarskapsprov: "Ett rent politiskt uppdrag"

Protesterar mot uppdraget från regeringen. "Har ingen bäring på vår verksamhet", meddelar SU.0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.