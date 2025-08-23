Myndigheter varnar för fusk med återvandringsbidrag

Återvandringsbidraget ska ges till "flyktingar" som frivilligt återvänder till sina hemländer.

I dag kan personer med tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd få bidraget. Regeringen och SD hoppas att fler ska återvandra om beloppet höjs.

Kritik kommer bland annat från CSN, Skatteverket och Utbetalningsmyndigheten. Enligt Utbetalningsmyndigheten finns risk för att personer som redan lämnat Sverige, eller som använder flera identiteter, försöker komma åt pengarna.

– Det kan vara personer eller familjer som redan har utvandrat eller återvandrat som skulle kunna ansöka om bidraget utan att vistas i Sverige, det kan handla om personer som hanterar flera identiteter som skulle kunna återvandra på en identitet och bo kvar på en annan, säger Per Eleblad vid Utbetalningsmyndigheten till Sveriges Radio.

Regeringen medger att risken för fusk ökar med ett högre belopp och har lagt fram förslag för att motverka missbruk, bland annat återbetalningskrav om den sökande inte lämnar landet inom ett år. Myndigheterna bedömer dock att åtgärderna inte räcker.

– När man höjer ett belopp så blir det mer attraktivt att försöka komma åt de där pengarna oavsett om man har rätt till dem eller inte, säger Per Eleblad.