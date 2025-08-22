Mediebluff att "klimatångest" fått svenskar skaffa färre barn

– I media har det skrivits många artiklar om människor som är så oroliga över klimatförändringarna att de väljer att inte skaffa barn. Men om detta är vanligt eller inte har inte undersökts ordentligt. Därför bestämde vi oss för att gräva djupare i den här frågan, säger Malcolm Fairbrother, professor i sociologi, i ett pressmeddelande.

Undersökningen bygger på två opinionsmätningar med 8.027 respektive 683 svarande. En majoritet höll med om att jorden närmar sig sin befolkningsgräns och att miljöhänsyn bör vägas in i beslut om barnafödande.

Men resultaten visade samtidigt att oron inte påverkade antalet barn eller viljan att skaffa barn. Däremot kan det påverka vilka synpunkter man har på andras livsval.

– Generellt sett verkar svenskar hålla med om att man bör begränsa barnafödandet av miljöskäl. Vi finner dock inte tydligt att detta har någon större effekt på det egna valet att skaffa barn, säger Martin Kolk, docent i demografi.

Forskarna betonar samtidigt att de utbredda uppfattningarna om miljö och barnafödande kan få betydelse på sikt.

– Oro för miljön kan ändra samhällets normer och narrativ kring barnafödande, och därigenom potentiellt påverka framtida trender i barnafödande, och psykiskt välbefinnande hos föräldrar. Vi bör bättre förstå den oro som miljömedvetna människor kan ha när de funderar på att skaffa barn, säger Kirsti Jylhä, forskare i psykologi.